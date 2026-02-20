Politica

Nicușor Dan, despre decizia CCR privind pensiile magistraților: Nu putem vorbi de influențe la nivelul judecătorilor Curții

Nicușor Dan, despre decizia CCR privind pensiile magistraților: Nu putem vorbi de influențe la nivelul judecătorilor Curții
Președintele Nicușor Dan a declarat, joi, că nu se poate vorbi despre influențe asupra judecătorilor Curții Constituționale a României, însă a subliniat că aceștia fac parte din societate și trebuie să țină cont și de dorința acesteia. „Judecătorii Curţii trăiesc în mijlocul societăţii şi cred că, în chestiuni în care interpretarea poate să fie într-o parte sau alta, trebuie să te uiţi şi la societate ce doreşte”, a spus acesta, la Washington, într-o conferință de presă.

Nicușor Dan: „Nu putem vorbi de influențe la nivelul judecătorilor Curții”

Președintele a fost întrebat joi, la Washington, într-o conferință de presă, dacă judecătorul Mihai Busuioc şi-a schimbat poziția privind votul referitor la pensiile magistraţilor după discuţiile pe care acesta le-a avut cu PSD.

„Judecătorii au fost numiți acolo de Cameră, Senat, Președinte și mai departe. În afară de niște chestiuni informale, nu putem vorbi de influențe la nivelul judecătorilor Curții”, a declarat președintele.

Deciziile Curții și contextul social

Președintele a sugerat că hotărârile Curții nu pot fi desprinse în totalitate de realitățile sociale și de atmosfera publică.

„Judecătorii Curţii trăiesc în mijlocul societăţii şi cred că, în chestiuni în care interpretarea poate să fie într-o parte sau alta, trebuie să te uiţi şi la societate ce doreşte”, a mai spus acesta.

Nicușor Dan

Nicușor Dan. Sursa foto: Captură video Youtube

CCR a respins obiecția de neconstituționalitate depusă de ÎCCJ

Judecătorii Curții Constituționale au respins joi, după două luni și cinci amânări, obiecția de neconstituționalitate depusă de Înalta Curte de Casație și Justiție la legea privind pensiile de serviciu ale magistraților, astfel că pensiile pot fi reduse, iar vârsta de pensionare va crește.

CCR a transmis, printr-un comunicat, că „nu are competența” de a stabili cuantumul unei pensii de serviciu. „Cu privire la dimensionarea cuantumului pensiei de serviciu, Curtea Constituțională nu are competența de a stabili nici valoarea nominală de referință a nivelului acesteia și nici valoarea procentuală ce se aplică asupra bazei de calcul în vederea determinării acesteia”, se arată în comunicat.

De asemenea, judecătorii au menționat că „eliminarea actualizării pensiei de serviciu în raport cu indemnizaţia de încadrare brută lunară pentru judecătorii sau procurorii în activitate, în condiţii identice de funcţie, vechime şi grad profesional nu încalcă Constituția”.

Nicușor Dan, despre decizia CCR privind pensiile magistraților: Nu putem vorbi de influențe la nivelul judecătorilor ...
