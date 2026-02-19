Nicușor Dan, după reuniunea Consiliului de Pace: România este decisă să îşi intensifice relaţiile cu aliaţii şi partenerii săi strategici

Președintele Nicușor Dan a declarat, joi, după ce a participat la reuniunea Consiliului de Pace de la Washington, la invitația președintelui SUA Donald Trump, că România este decisă să își intensifice relațiile cu partenerii săi strategici. „Fără pace şi securitate nu poate exista prosperitate pentru cetăţenii noştri. În acest sens, România susţine eforturile SUA şi ale comunității internaționale”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

„Am avut o intervenţie astăzi, la Washington, în cadrul reuniunii inaugurale a Consiliului pentru Pace, prezidată de Preşedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump. Fără pace şi securitate nu poate exista prosperitate pentru cetăţenii noştri. În acest sens, România susţine eforturile SUA şi ale comunităţii internaţionale pentru soluţionarea conflictelor globale, inclusiv în Orientul Mijlociu, iar prezenţa ca observator în Consiliul pentru Pace ne permite să fim parte a discuţiilor şi negocierilor”, a afirmat Nicușor Dan.

Șeful statului a afirmat că România poate contribui, în primul rând, la gestionarea situației umanitare din Gaza.

„Putem creşte numărul de zboruri pentru a evacua copiii bolnavi şi pentru a-i trata în spitalele româneşti. Am făcut deja acest lucru şi putem oferi asistenţă pentru 1.000 de copii şi 4.000 de membri ai familiilor acestora. În al doilea rând, putem oferi expertiză valoroasă în sistemele de intervenţie în situaţii de urgenţă, precum serviciile de ambulanţă şi cele de pompieri şi putem contribui la reconstrucţia acestor sisteme, putând totodată dona echipamente”, a spus acesta.

El a adăugat: „În al treilea rând, oferim deja burse de studii studenţilor palestinieni şi putem extinde acest program, contribuind şi la refacerea şi reabilitarea şcolilor din Gaza. În al patrulea rând, şi consider că acesta este aspectul cel mai important, deţinem şi o anumită experienţă instituţională. Putem contribui la reconstrucţia instituţiilor, precum poliţia, justiţia şi administraţia publică”.

Potrivit președintelui, România are relații tradițional bune atât cu poporul israelian, cât și cu cel palestinian, iar acest lucru reprezintă un avantaj.

„România este decisă să îşi intensifice relaţiile cu aliaţii şi partenerii săi strategici, tradiţionali, pentru că dinamica internaţională actuală impune consolidarea acestor punţi. Rămân un susţinător ferm al cooperării transatlantice dintre SUA şi Uniunea Europeană pe baza unui dialog constant şi deschis”, a mai spus acesta.