Politica

Cum a reacționat Grindeanu după decizia CCR: Nu mă puneți să comentez că este bună, că este rea

Comentează știrea
Cum a reacționat Grindeanu după decizia CCR: Nu mă puneți să comentez că este bună, că este reaSorin Grindeanu. Sursă foto: Captură video
Din cuprinsul articolului

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a comentat miercuri decizia Curții Constituționale (CCR) privind pensiilor speciale ale magistraților, apreciind că era necesară o clarificare în acest domeniu. Totuși, Grindeanu a evitat să se pronunțe dacă hotărârea este favorabilă sau nu, subliniind că nu a făcut astfel de aprecieri în cariera sa politică.

Grindeanu, despre decizia CCR

„O decizie trebuia luată și e foarte bine că în sfârșit s-a luat această decizie și este un lucru bun. Nu mă puneți să comentez că e bună, că e rea. N-am făcut-o în niciun moment al carierei mele politice”, a spus Grindeanu.

CCR

CCR. Sursa foto: Inquam Photos/Octvian Ganea

El a explicat că PSD nu a avut o contribuție directă la hotărâre și că decizia aparține judecătorilor: „De aceea cred că azi s-au întrunit toate condițiile să se dea o decizie”.

Ce a spus premierul Ilie Bolojan

În paralel, premierul Ilie Bolojan a anunțat că Guvernul analizează extinderea reformei pensiilor speciale și la alte categorii profesionale, inclusiv angajați din apărare, ordine publică și siguranță națională. Potrivit acestuia, există diferențe semnificative între nivelul pensiilor magistraților și cel al altor categorii.

Grindeanu susține că deciziile lui Bolojan au încetinit ritmul marilor investiții din România
Grindeanu susține că deciziile lui Bolojan au încetinit ritmul marilor investiții din România
Planul secret pus la cale de Trump și Israel. Operațiunea militară, cea mai amplă din ultimele decenii
Planul secret pus la cale de Trump și Israel. Operațiunea militară, cea mai amplă din ultimele decenii
Ilie Bolojan

Ilie Bolojan. Sursa: Inquam Photos/ Octav Ganea

„Consider că pentru toate sistemele în care se permite pensionarea la o vârstă care înseamnă 50, 51, 52 de ani, atunci când un om este în deplinătatea facultăților fizice și intelectuale, acolo unde pensia este cât ultimul salariu, trebuie corectate lucrurile, nu doar din punct de vedere al inechităților… ci și din punct de vedere al sustenabilității sistemului nostru de pensii și al unei economii sănătoase”, a explicat Bolojan.

Premierul a precizat că, dacă vârsta de pensionare nu va fi ajustată, sistemul se va confrunta cu lipsa personalului în anii următori, din cauza dezechilibrului între generațiile numeroase care ies la pensie și cele care intră în câmpul muncii.

Ce planuri are Guvernul

Totodată, Bolojan a subliniat necesitatea diferențierii între posturile cu solicitare fizică ridicată și cele administrative: „Există situații în care solicitările fizice țin de condiții dificile de muncă… și există situații în care se poate lucra fără probleme până la 65 de ani, dacă stai într-un birou sau într-o zonă de pază”.

Guvernul intenționează ca în luna martie să prezinte proiecte de lege care să pună în practică principiile stabilite de Curtea Constituțională, vizând în special angajații Ministerului de Interne, sectorul de apărare, ordine publică și siguranță națională.

Bolojan a adăugat că „vârsta de pensionare de 48-52 de ani nu mai poate fi suportată, iar pensia cât ultimul salariu nu mai poate fi susținută fără o perioadă tranzitorie pentru evitarea șocurilor în sistem”.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

22:30 - Sorin Grindeanu vine cu alternativă la reforma administrativă a premierului Bolojan: Nu înseamnă să dai oameni afară
22:22 - O rusoaică și-a sfidat țara și a făcut un gest inedit la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina
22:16 - Grindeanu susține că deciziile lui Bolojan au încetinit ritmul marilor investiții din România
22:03 - Planul secret pus la cale de Trump și Israel. Operațiunea militară, cea mai amplă din ultimele decenii
21:56 - De ce Survivor a devenit o competiție de coșmar pentru participanți. Larisa Uță a explicat prin ce a trecut
21:49 - Cum a reacționat Grindeanu după decizia CCR: Nu mă puneți să comentez că este bună, că este rea

HAI România!

Nicu îl vede pe Donald. Hai LIVE cu Turcescu
Nicu îl vede pe Donald. Hai LIVE cu Turcescu
Criminal în serie la Sibiu, mai pervers decât Râmaru?
Criminal în serie la Sibiu, mai pervers decât Râmaru?
Marele câștig al României după ce Nicușor Dan și-a confirmat prezența la Washington
Marele câștig al României după ce Nicușor Dan și-a confirmat prezența la Washington

Proiecte speciale