Cum a reacționat Grindeanu după decizia CCR: Nu mă puneți să comentez că este bună, că este rea

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a comentat miercuri decizia Curții Constituționale (CCR) privind pensiilor speciale ale magistraților, apreciind că era necesară o clarificare în acest domeniu. Totuși, Grindeanu a evitat să se pronunțe dacă hotărârea este favorabilă sau nu, subliniind că nu a făcut astfel de aprecieri în cariera sa politică.

„O decizie trebuia luată și e foarte bine că în sfârșit s-a luat această decizie și este un lucru bun. Nu mă puneți să comentez că e bună, că e rea. N-am făcut-o în niciun moment al carierei mele politice”, a spus Grindeanu.

El a explicat că PSD nu a avut o contribuție directă la hotărâre și că decizia aparține judecătorilor: „De aceea cred că azi s-au întrunit toate condițiile să se dea o decizie”.

În paralel, premierul Ilie Bolojan a anunțat că Guvernul analizează extinderea reformei pensiilor speciale și la alte categorii profesionale, inclusiv angajați din apărare, ordine publică și siguranță națională. Potrivit acestuia, există diferențe semnificative între nivelul pensiilor magistraților și cel al altor categorii.

„Consider că pentru toate sistemele în care se permite pensionarea la o vârstă care înseamnă 50, 51, 52 de ani, atunci când un om este în deplinătatea facultăților fizice și intelectuale, acolo unde pensia este cât ultimul salariu, trebuie corectate lucrurile, nu doar din punct de vedere al inechităților… ci și din punct de vedere al sustenabilității sistemului nostru de pensii și al unei economii sănătoase”, a explicat Bolojan.

Premierul a precizat că, dacă vârsta de pensionare nu va fi ajustată, sistemul se va confrunta cu lipsa personalului în anii următori, din cauza dezechilibrului între generațiile numeroase care ies la pensie și cele care intră în câmpul muncii.

Totodată, Bolojan a subliniat necesitatea diferențierii între posturile cu solicitare fizică ridicată și cele administrative: „Există situații în care solicitările fizice țin de condiții dificile de muncă… și există situații în care se poate lucra fără probleme până la 65 de ani, dacă stai într-un birou sau într-o zonă de pază”.

Guvernul intenționează ca în luna martie să prezinte proiecte de lege care să pună în practică principiile stabilite de Curtea Constituțională, vizând în special angajații Ministerului de Interne, sectorul de apărare, ordine publică și siguranță națională.

Bolojan a adăugat că „vârsta de pensionare de 48-52 de ani nu mai poate fi suportată, iar pensia cât ultimul salariu nu mai poate fi susținută fără o perioadă tranzitorie pentru evitarea șocurilor în sistem”.