CSM, despre decizia CCR privind pensiile magistraților: Acest nou cadru legislativ va produce efecte grave asupra funcţionării sistemului judiciar

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a transmis, despre decizia CCR privind reforma pensiilor speciale, că legea care va crește vârsta de pensionare va provoca plecări masive din sistem. „Acest nou cadru legislativ va produce efecte grave asupra funcţionării sistemului judiciar”, a anunțat CSM, într-un comunicat de presă.

Potrivit instituției, noul cadru legislativ va avea consecințe grave asupra funcționării sistemului judiciar. „Creşterea din nou a vârstei de pensionare a magistraților şi eliminarea pensiei de serviciu nu doar că riscă să genereze plecări din sistemul judiciar, ci transformă profesia de magistrat într-una neatractivă pentru noile generaţii de profesionişti ai dreptului”, se mai arată în comunicat.

CSM a transmis că deficitul mare de magistrați, numărul de patru ori mai mare decât media europeană al dosarelor aflate pe rolul instanțelor și imposibilitatea de a recruta personal au fost aduse constant în atenția publică, însă celelalte puteri ale statului le-au ignorat, „singura preocupare manifestată în acest sens fiind aceea a afectării statutului magistratului”.

Magistrații au transmis că noua reglementare impune reanalizarea regimului incompatibilităților și interdicțiilor aplicabile procurorilor și judecătorilor, arătând că acesta se numără printre cele mai restrictive din Uniunea Europeană.

„Eliminarea pensiilor de serviciu transformă statutul magistraților într-o aparentă garanție a independenței acestora, nesusținută de realitate. Totodată, Consiliul apreciază că ar fi fost esenţială analiza Curţii de Justiţie a Uniunii Europene cu privire la respectarea garanţiei de independenţă a justiţiei prin noul proiect de lege, însă această posibilitate există în continuare și poate fi valorificată în situaţii individuale cu care instanţele judecătoreşti vor fi învestite”, a mai transmis CSM.

Curtea Constituțională a precizat, într-un comunicat transmis miercuri, că „nu are competența” de a stabili cuantumul unei pensii de serviciu, după ce a decis că legea care reduce pensiile magistraților este constituțională.

„Cu privire la dimensionarea cuantumului pensiei de serviciu, Curtea Constituțională nu are competența de a stabili nici valoarea nominală de referință a nivelului acesteia și nici valoarea procentuală ce se aplică asupra bazei de calcul în vederea determinării acesteia”, a transmis CCR.

De asemenea, judecătorii CCR au menționat că „eliminarea actualizării pensiei de serviciu în raport cu indemnizaţia de încadrare brută lunară pentru judecătorii sau procurorii în activitate, în condiţii identice de funcţie, vechime şi grad profesional nu încalcă Constituția”.

Curtea Constituțională a stabilit că Guvernul Bolojan și-a angajat răspunderea asupra legii privind pensiile magistraților cu respectarea articolului 114 din Constituție, „întrucât a reglementat un domeniu omogen de relații sociale și a justificat atât urgența, cât și necesitatea adoptării legii”.

„Dispozițiile criticate asigură o trecere graduală la noile condiții de vechime și de vârstă necesare obținerii pensiei de serviciu și nu încalcă art.147 alin.(4) din Constituție, prin raportare la Decizia Curții Constituționale nr.467/2023”, se mai arată în comunicat.

De asemenea, CCR a transmis că „reglementările adoptate fac obiectul unui singur proiect de lege, au un obiect și scop unitar, respectiv măsuri referitoare la reforma pensiilor de serviciu din sistemul justiției. Urgența și necesitatea adoptării legii au avut în vedere evitarea accentuării dezechilibrului bugetar și a obligațiilor asumate prin cadrul normativ pentru implementarea Planului Național de Redresare şi Reziliență”.