CJUE: Toate țările din UE trebuie să recunoască căsătoriile între persoane de același sex, încheiate legal în alt stat

Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a decis, într-o hotărâre publicată marți, că toate statele membre trebuie să recunoască căsătoria între doi cetățeni de același sex încheiată legal într-un alt stat membru al Uniunii Europene.

Decizia vine în urma unui caz în care doi polonezi, căsătoriți în Germania, s-au văzut refuzată transcrierea actului de căsătorie în Polonia, unde uniunea între persoane de același sex nu este permisă.

CJUE a stabilit că refuzul de recunoaștere „este contrar dreptului european”, deoarece limitează libertatea cetățenilor de a circula între statele UE și de a se bucura de drepturile conferite de apartenența la Uniune. Curtea a subliniat că această situație „aduce atingere libertății și dreptului la respectarea vieții private și de familie”.

Potrivit hotărârii, „statele membre sunt obligate să recunoască, în scopul exercitării drepturilor conferite de dreptul Uniunii, statutul marital obținut legal în alt stat membru”. Aceasta înseamnă că autoritățile trebuie să accepte căsătoria pentru aplicarea drepturilor europene, chiar dacă legislația națională nu permite căsătoriile între persoane de același sex.

CJUE precizează însă clar că Polonia sau alte state membre nu sunt obligate să introducă căsătoria între persoane de același sex în dreptul lor național, ci doar să recunoască efectele legale ale unei căsătorii realizate într-un alt stat membru.

Președintele României, Nicușor Dan, declara, în campania electorală, despre căsătoria între persoanele de același sex, că este nevoie de o legislație care să ofere drepturi și protecție legală atât cuplurilor de același sex, cât și celor necăsătorite, inclusiv persoanelor în vârstă care aleg să nu se căsătorească:

„Este o chestiune cu privire la parteneriatul civil, adică la drepturile pe care le au persoanele din cupluri de același sex sau persoanele în vârstă care aleg să nu se căsătorească. Este o dezbatere dacă trebuie să fie un parteneriat civil sau o lege legată de moștenire, dar este o alegere pe care societatea trebuie să o facă. El a mai spus că România trebuie să adopte o legislație care să recunoască aceste drepturi, dar că decizia finală trebuie să aparțină societății.

„Este important ca această dezbatere să fie purtată deschis, fără prejudecăți, și să reflecte voința cetățenilor”, a adăugat Nicușor Dan.