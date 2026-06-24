Cea mai fierbinte zi înregistrată vreodată în Franța. Drumuri, căi ferate și ferme afectate

Miercuri, 24 iunie, Franța a stabilit un nou record de temperatură. Potrivit datelor provizorii furnizate de Météo-France la ora locală 17:00, indicatorul termic național, calculat pe baza temperaturilor diurne și nocturne înregistrate în 30 de stații de referință, a ajuns la 30 de grade Celsius.

Pragul record stabilit cu o zi înainte a fost astfel depășit. Specialiștii avertizează că noaptea următoare va fi una dintre cele mai calde consemnate vreodată, iar joi valul de căldură va continua să se extindă. În același timp, cresc riscurile asociate furtunilor și incendiilor de vegetație.

Efectele caniculei sunt vizibile inclusiv asupra infrastructurii rutiere. În departamentul Meurthe-et-Moselle, un drum care face legătura între Briey și Moyeuvre-Grande a fost închis de urgență după ce asfaltul s-a degradat din cauza temperaturilor ridicate. Fenomenul apare atunci când stratul de asfalt se înmoaie și revine la suprafață, transformând carosabilul într-o suprafață alunecoasă și periculoasă.

Probleme similare au fost raportate și în departamentul Maine-et-Loire.

„Asfaltul se va lipi de anvelope şi va provoca deteriorări. Este ca o groapă care se extinde. Anvelopele preiau asfaltul şi pietrişul de pe şosea, iar acest lucru creează gropi nu foarte adânci, dar care sunt incomode pentru utilizatori şi ridică probleme de siguranţă. (...) Carosabilele nu se mai răcesc noaptea şi, prin urmare, avem câteva zeci de kilometri afectaţi de aceste exudări", a declarat Christophe Devoille, director adjunct al drumurilor departamentale din Maine-et-Loire.

În acest departament, aproximativ 240 de kilometri de drumuri sunt afectați. Pentru a limita efectele căldurii, autoritățile locale au început să aplice pe unele șosele un strat subțire de lapte de var. Soluția reflectă o parte din radiația solară și reduce temperatura asfaltului cu aproximativ 10 grade Celsius.

Canicula a afectat și unul dintre simbolurile orașului Bordeaux. Podul Chaban-Delmas, considerat cel mai înalt pod basculant din Europa, nu s-a mai putut ridica în noaptea de duminică spre luni pentru a permite trecerea unei nave de croazieră și a unui iaht.

Primele verificări indică faptul că structura metalică a fost afectată de un șoc termic care a provocat dilatarea unor componente.

Autoritățile efectuează în continuare evaluări pentru a determina amploarea avariei.

În urma incidentului, nava de croazieră a fost direcționată către o zonă de așteptare din apropierea terminalului Bassens, unde va rămâne timp de două zile. Pasagerii au fost transportați cu autobuzele în centrul orașului pentru excursiile programate. Iahtul a reușit să acosteze la pontonul Cité du Vin.

Valul de căldură afectează și transportul feroviar. Compania SNCF a anunțat că trenurile regionale TER din sud-vestul Franței nu vor circula între orele 10:00 și 18:00 până vineri inclusiv.

Măsura vizează legături importante între orașe precum La Rochelle, Poitiers, Périgueux, Libourne și Bordeaux. Decizia a fost luată deoarece temperaturile ridicate pot provoca deformarea șinelor prin dilatare, iar echipele tehnice trebuie să efectueze verificări suplimentare.

„Având în vedere că se aşteaptă din nou o căldură toridă, orice tren poate fi anulat în ultimul moment", a avertizat SNCF.

Compania recomandă călătorilor să consulte informațiile actualizate înainte de deplasare și să își reprogrameze călătoriile dacă este posibil.

Valul de căldură produce efecte grave și în agricultură. Potrivit Reuters, sute de mii de păsări de curte au murit în principalele regiuni avicole ale Franței, iar serviciile responsabile cu colectarea carcaselor nu mai fac față solicitărilor.

„În cele două regiuni ale noastre cu cea mai mare producţie de păsări de curte, observăm o mortalitate excesivă din cauza căldurii", a declarat Yann Nedelec, directorul grupului francez din industria avicolă ANVOL.

Acesta a estimat că numărul păsărilor moarte se ridică la cel puțin câteva sute de mii. Bretania și Pays de la Loire concentrează aproape 60% din efectivele de păsări de curte ale Franței, țară care ocupă locul al treilea în Uniunea Europeană la producția avicolă.

Camerele de Agricultură din cele două regiuni au avertizat asupra unor decese masive și au transmis că numărul mare de animale moarte depășește capacitatea serviciilor de ecarisaj.

Meteorologii estimează că joi va fi cea mai intensă zi a valului de căldură. După o noapte tropicală, temperaturile maxime sunt prognozate să ajungă la 39 de grade la Strasbourg, 40 de grade la Rouen, 41 de grade la Bordeaux și până la 42 de grade la Paris, aproape de recordul absolut stabilit în 2019.

Noaptea următoare ar putea deveni cea mai caldă consemnată de la începutul măsurătorilor moderne din Franța. În multe regiuni temperaturile nu vor coborî sub 20 de grade Celsius. La Paris sunt estimate minime de 28 de grade și o temperatură resimțită de până la 47 de grade Celsius.

În același timp, riscul de incendii va rămâne foarte ridicat pe aproximativ trei sferturi din teritoriul Franței.

Spre finalul zilei de joi, meteorologii anticipează apariția unor furtuni în regiunile situate între Bretania, Basse-Normandie și Nouvelle-Aquitaine. Fenomenele pot aduce ploi torențiale, grindină și rafale puternice de vânt. Furtuni sunt așteptate și în zona Alpilor, unde există risc de averse abundente și căderi de grindină.