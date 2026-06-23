Doi copii în vârstă de doi și patru ani au fost găsiți morți luni după-amiază într-un autoturism din orașul Carpentras, situat în sud-estul Franței. Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele tragediei, însă primele indicii indică o posibilă legătură cu temperaturile extreme care afectează țara în această perioadă, arată Euronews.

„Cauzele decesului nu au fost încă stabilite, dar valul de căldură este principala ipoteză”, a arătat procurorul Hélène Mourges.

Incidentul are loc în contextul unui episod de caniculă severă care afectează o mare parte a Franței. Temperaturile au depășit pragul de 40 de grade Celsius în anumite regiuni, iar meteorologii avertizează că vremea extremă va persista și în zilele următoare.

Duminică, alte trei persoane cu vârste între 80 și 95 de ani au murit, în contextul temperaturilor extreme care afectează țara.

Serviciul meteorologic național, Météo-France, avertizează că valul de căldură va continua pe tot parcursul săptămânii. Pentru ziua de marți sunt prognozate temperaturi „excepțional de ridicate” în mare parte a țării, iar în unele regiuni mercurul din termometre ar putea depăși din nou pragul de 40 de grade Celsius.

În acest context, Ministerul Sănătății din Franța le recomandă cetățenilor să se hidrateze constant, să evite consumul de alcool, să păstreze locuințele cât mai răcoroase și să limiteze activitățile fizice în intervalele cu temperaturi maxime.

Pe lângă valorile extreme înregistrate pe timpul zilei, Franța se confruntă și cu nopți neobișnuit de călduroase. Mai multe localități din vestul și centrul țării, inclusiv portul Saint-Nazaire de la Oceanul Atlantic, au înregistrat în noaptea de duminică spre luni cele mai ridicate temperaturi minime nocturne consemnate vreodată. La Saint-Nazaire, termometrele nu au coborât sub 23,2 grade Celsius.

Meteorologii francezi avertizează că situația se va agrava în următoarele zile.

„Această situație va continua până la sfârșitul săptămânii. Miercuri și joi urmează să se înregistreze temperaturi fără precedent în peste trei sferturi din țară”, au anunțat meteorologii.

Ministrul Sporturilor, Marina Ferrari, a declarat marți că aproximativ 20 de persoane și-au pierdut viața prin înec de la sfârșitul săptămânii trecute.

„Avem un observator care urmăreşte înecurile, care ne permite să avem un nivel de alertă mai important”, a declarat Marina Ferrari la postul de radio France Inter.

În contextul valului de căldură, mulți francezi caută modalități de a se răcori, însă alegerea unor zone nesupravegheate pentru înot poate avea consecințe grave, a subliniat ministrul.