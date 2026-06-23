Luna iulie aduce un nou episod de vreme neobișnuit de caldă, cu temperaturi peste mediile multianuale și precipitații reduse în mare parte din țară, arată estimările ANM pentru următoarele patru săptămâni.

Potrivit prognozei valabile pentru intervalul 22 iunie – 20 iulie, temperaturile vor depăși mediile climatologice în toate regiunile, cele mai mari abateri fiind așteptate în vestul, nord-vestul și centrul României.

În ultima săptămână a lunii iunie, valorile termice sunt așteptate să depășească mediile obișnuite ale perioadei în toate regiunile țării.

În același timp, deși în sud-vest sunt posibile episoade cu precipitații peste normal, în cea mai mare parte a României cantitățile de ploaie vor fi reduse, iar deficitul de apă va fi mai pronunțat în zonele nordice.

Pentru intervalul 29 iunie – 6 iulie, valorile termice vor continua să se situeze peste mediile multianuale în toate zonele țării. Totodată, ploile vor fi mai puține decât în mod normal, în special în nord, centru și în regiunile montane.

În săptămâna 6-13 iulie, ANM estimează că vremea va rămâne mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă. Regimul pluviometric va continua să fie deficitar la nivel național, cele mai afectate urmând să fie zonele de munte.

Prognoza meteo pentru săptămâna 13-20 iulie. Ploile revin spre finalul intervalului

Pentru intervalul 13-20 iulie, meteorologii estimează că vremea va continua să fie mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă. Spre finalul intervalului analizat, cantitățile de precipitații sunt estimate să se apropie de normalul climatologic în majoritatea regiunilor.

Weekendul și primele zile ale săptămânii viitoare vor fi dominate de temperaturi ridicate, cu episoade de caniculă în vestul țării și o vreme deosebit de caldă în restul regiunilor.

Indicele temperatură-umezeală va indica un nivel ridicat de disconfort termic, mai ales în sud și vest, dar local și în alte zone ale țării.

Duminică, vremea va deveni instabilă în mai multe regiuni, cu șanse crescute pentru averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, în special în zonele de deal și la munte.