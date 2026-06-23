Încălzirea globală accelerează într-un ritm alarmant, iar efectele sale directe asupra sănătății devin din ce în ce mai evidente. Numărul persoanelor expuse la un stres termic periculos pentru organism a crescut puternic în ultimii 50 de ani la nivel mondial, anunță Reuters.

Conform unui studiu publicat în contextul în care o mare parte a Europei se confruntă în aceste zile cu un val de căldură copleșitoare, situația tinde să devină critică.

Stresul termic reprezintă o amenințare majoră și directă la adresa vieții. Acesta este asociat cu numeroase simptome severe, printre care se numără temperatura corporală ridicată, leșinurile, deshidratarea accentuată, tulburările neurologice și alterarea funcției renale. Din acest motiv, medicii și climatologii îl consideră una dintre cele mai comune cauze de deces asociate cu condițiile meteorologice extreme.

Cercetarea recentă, apărută în paginile prestigioasei reviste Nature Climate Change, a analizat evoluția nivelurilor de stres termic măsurate din anii 1970 și până în anul 2024. Rezultatele arată o degradare severă a indicatorilor climatici de la un deceniu la altul.

„Pe toate continentele, episoadele de căldură intensă, sau chiar extremă, sunt de acum mai frecvente”, a explicat cercetătoarea Rebecca Emerton, autoarea principală a cercetării.

Dacă în anii 1970 aproximativ 16% din populația planetei se confrunta cu cel puțin o zi de stres termic extrem, adică atunci când temperatura resimțită atingea sau depășea pragul de 46 de grade Celsius, în prezent cifrele sunt mult mai mari.

„Poate să pară puțin”, a declarat Rebecca Emerton, care lucrează la Centrul European de Prognoză Meteo pe Termen Mediu. „Însă acest lucru reprezintă aproximativ 1 miliard de persoane suplimentare care se confruntă astăzi cu cel puțin un anumit nivel de stres termic extrem”.

Pentru a obține o acuratețe maximă, noul studiu utilizează Indicele Universal al Climatului Termic (UTCI). Acest indicator reflectă temperatura resimțită cu adevărat de oameni, ținând cont de un ansamblu de factori meteorologici precum umiditatea aerului, intensitatea vântului și radiația termică.

Analiza arată clar că media zilnică a UTCI crește constant, pe măsură ce episoadele de stres termic devin mai frecvente, mai intense și mai lungi, toate fiind provocate direct de activitățile umane.

Efectele practice ale acestui fenomen sunt resimțite din plin pe continentul european. Țări precum Spania, Portugalia, Italia și Franța se confruntă în prezent cu temperaturi resimțite care sunt uneori cu cinci grade Celsius mai mari decât cele înregistrate în anii 1970, după cum a dezvăluit Rebecca Emerton. Spre exemplu, Franța înregistrează în aceste zile cel de-al doilea val de căldură din anul 2026, după cel timpuriu din luna mai, care a doborât deja numeroase recorduri termice.

Mai mult decât atât, acest fenomen periculos nu mai este specific doar zonelor calde ale planetei. Stresul termic se extinde rapid și la regiuni din America de Nord, Regatul Unit și țările scandinave, zone ale lumii unde acesta nu fusese observat niciodată în trecut, conform specialiștilor.

O altă problemă majoră identificată de experți este lipsa perioadelor de recuperare biologică din timpul nopții. Numărul nopților tropicale, adică acele intervale în care temperatura resimțită nu coboară sub pragul de 20 de grade Celsius, a crescut semnificativ în multe regiuni ale lumii.

„Sunt nopți în care oamenii nu reușesc să se odihnească și corpurile nu reușesc să se răcorească, iar acest lucru devine foarte periculos pentru sănătate, în special pentru persoanele vulnerabile”, a subliniat Rebecca Emerton.

Deși baza de date oficială analizată în cadrul acestui studiu se oprește la nivelul anului 2024, realitatea curentă confirmă temerile cercetătorilor. Valurile succesive de căldură care afectează Europa în acest an indică faptul că tendința accelerată de încălzire continuă să se manifeste agresiv pe continentul nostru.