Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o prognoză specială pentru municipiul București, valabilă în intervalul 22 iunie, ora 10:30 – 24 iunie, ora 21:00. În această perioadă, Capitala se va afla sub incidența unei informări meteorologice ce vizează vreme călduroasă și un disconfort termic ridicat, temperaturile maxime urmând să atingă 31 - 32 de grade în primele două zile, înainte de o ușoară scădere miercuri, când vor crește șansele pentru fenomene de instabilitate.

Luni, vremea va fi călduroasă în Capitală, iar disconfortul termic se va menține ridicat. Cerul va prezenta înnorări temporare, iar pe parcursul nopții vor apărea condiții pentru ploi slabe, de scurtă durată, cu cantități de apă estimate în jurul a 3 l/mp. Vântul va sufla slab până la moderat. Din punct de vedere termic, valoarea maximă a zilei se va situa între 31 și 32 de grade, în timp ce temperatura minimă din cursul nopții va coborî la 17 - 19 grade.

Pe parcursul zilei de marți, aspectul călduros al vremii și disconfortul termic ridicat vor persista. Cerul va fi variabil, însă spre seară se vor semnala înnorări temporare. În acest interval, va crește probabilitatea pentru apariția averselor, care pot acumula cantități de 2 - 5 l/mp, însoțite de descărcări electrice. Vântul va continua să sufle slab și moderat. Temperatura maximă va atinge din nou pragul de 31 - 32 de grade, iar cea minimă se va situa între 18 și 20 de grade.

Prognoza meteorologică pentru ziua de miercuri indică menținerea vremii călduroase și a unui disconfort termic ridicat. În plus, indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități, pe fondul unui grad de instabilitate atmosferică aflat în creștere.

Cerul va fi variabil în prima parte a zilei, dar după-amiaza va aduce perioade cu înnorări accentuate. Se vor semnala averse torențiale, în cadrul cărora se vor acumula cantități de apă de 5 - 10 l/mp și izolat de peste 15 l/mp. Ploile vor fi însoțite de frecvente descărcări electrice și căderi de grindină de mici și posibil medii dimensiuni.

Vântul va sufla slab și moderat, însă va înregistra intensificări de scurtă durată în timpul ploilor, cu viteze la rafală de 40 - 45 km/h, fiind posibile și vijelii. Temperatura maximă va scădea ușor și se va situa în jurul valorii de 30 de grade, în timp ce minima nopții va fi cuprinsă între 16 și 19 grade.