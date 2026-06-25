România se pregătește pentru un nou episod de caniculă la finalul lunii iunie, pe fondul unui val de aer tropical care traversează deja vestul Europei și se îndreaptă către partea de est a continentului. Potrivit celor mai recente actualizări făcute de AccuWeather, temperaturile vor crește semnificativ în următoarele zile, iar în unele zone vor depăși pragul de 40 de grade Celsius.

Meteorologii estimează că intervalul 26-30 iunie va aduce o încălzire accentuată în cea mai mare parte a țării, cu maxime ridicate și un disconfort termic în creștere.

Fenomenul este asociat unui dom de căldură care a determinat deja temperaturi extreme în mai multe state europene, inclusiv în Franța și Peninsula Iberică.

În București, valorile termice vor urca treptat spre sfârșitul săptămânii, iar cele mai ridicate temperaturi sunt prognozate pentru zilele de 29 și 30 iunie.

Maximele vor atinge aproximativ 37 de grade Celsius la umbră, însă temperatura resimțită de organism, influențată de umiditate și de radiația solară, ar putea ajunge la aproximativ 42 de grade Celsius.

Specialiștii avertizează că nopțile vor deveni tropicale, iar lipsa răcirii pe timpul nopții va accentua efectele caniculei, în special în marile orașe.

Prognozele indică faptul că vremea foarte caldă se va menține și în prima parte a lunii iulie. În intervalul 6-13 iulie, temperaturile sunt estimate să rămână peste valorile normale pentru această perioadă în toate regiunile țării.

În același timp, regimul precipitațiilor va continua să fie deficitar, ceea ce poate favoriza instalarea secetei și accentuarea stresului hidric pentru culturi și vegetație.

Potrivit ANM, vremea va rămâne mai caldă decât în mod obișnuit și în primele săptămâni ale lunii iulie. În intervalul 29 iunie – 6 iulie, temperaturile medii vor depăși valorile climatologice specifice perioadei în toate regiunile țării, cu cele mai mari abateri în vest, nord și centru. Totodată, precipitațiile vor fi sub nivelul normal la nivel național, deficitul fiind mai accentuat în zonele de nord, centru și la munte.

În perioada 6 – 13 iulie, meteorologii estimează că valorile termice se vor menține peste mediile specifice sezonului în întreaga țară, iar regimul pluviometric va continua să fie deficitar, în special în regiunile montane.

Și pentru intervalul 13 – 20 iulie, ANM prognozează temperaturi peste normalul climatologic pe întreg teritoriul României. În schimb, cantitățile de precipitații sunt estimate să revină la valori apropiate de cele specifice perioadei în cea mai mare parte a țării.