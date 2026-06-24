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Furtunile au produs pagube în 10 județe. Bilanțul IGSU

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Furtunile au produs pagube în 10 județe. Bilanțul IGSUInundații. Sursă foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a anunțat că echipele de intervenție au acționat în 12 localități din 10 județe afectate de fenomene meteorologice severe. Printre cele mai importante incidente s-a numărat situația de la un spital din localitatea Vidra, județul Vrancea, unde alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă după ce mai mulți copaci au căzut peste un stâlp de electricitate.

IGSU: Pompierii au intervenit în mai multe județe afectate de vremea severă

Potrivit IGSU, efectele fenomenelor hidrometeorologice s-au resimțit în județele Alba, Bihor, Buzău, Călărași, Dolj, Galați, Hunedoara, Ilfov, Prahova și Vrancea.

În intervalul orar 08:00 - 21:00, echipajele de intervenție au desfășurat misiuni pentru limitarea efectelor produse de ploi și vijelii.

„Astăzi, în intervalul orar 08:00 - 21:00, pompierii salvatori au intervenit în sprijinul autorităţilor şi comunităţilor locale, pentru evacuarea apei din 8 case, 13 curţi, 22 beciuri/subsoluri, 1 anexă, de pe 3 străzi, precum şi pentru degajarea a 2 stâlpi şi 6 copaci prăbuşiţi pe carosabil, fiind avariate 3 autoturisme. De asemenea, din cauza aluviunilor depuse pe carosabil, circulaţia rutieră s-a desfăşurat cu dificultate pe un drum naţional (DN7C/AB)", a anunţat IGSU.

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Inundații

Inundații. Sursă foto: Facebook

IGSU anunță probleme la un spital din Vrancea

Una dintre cele mai dificile situații a fost înregistrată în localitatea Vidra, din județul Vrancea.

Acolo, trei copaci s-au prăbușit peste un stâlp de electricitate aflat în curtea spitalului, ceea ce a dus la întreruperea alimentării cu energie electrică.

„Până la remedierea situaţiei, alimentarea este asigurată cu ajutorul unui generator electric. Cei 17 pacienţi internaţi în spital nu au fost afectaţi de întreruperea temporară a alimentării cu energie electrică şi nu s-a impus relocarea acestora", a transmis IGSU.

Autoritățile au precizat că activitatea unității medicale a continuat cu ajutorul generatorului adus la fața locului.

Avertizări meteorologice în mai multe zone din țară

Intervențiile au avut loc în contextul în care mai multe județe din România s-au aflat miercuri sub avertizări meteorologice de cod galben și cod portocaliu.

Ploile torențiale, vântul puternic și cantitățile importante de apă au provocat acumulări de apă în gospodării și pe drumuri, dar și căderi de copaci și stâlpi de electricitate.

Echipajele de intervenție au rămas în teren pentru gestionarea situațiilor generate de vremea severă și pentru limitarea efectelor produse de fenomenele meteorologice.

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