Cod galben de inundații în mai multe județe din țară. Județele vizate

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis miercuri atenționări Cod galben de inundații pentru mai multe cursuri de apă din județele Timiș, Caraș-Severin, Galați, Cluj și Alba. Hidrologii avertizează că, pe fondul precipitațiilor căzute în ultimele ore și al celor prognozate, există riscul producerii unor viituri rapide, al inundațiilor locale și al creșterilor de debite și niveluri pe râurile vizate.

Potrivit Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, până miercuri la ora 00:00 sunt posibile scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, precum și creșteri de debite și niveluri care pot depăși cotele de atenție.

Atenționarea vizează râurile din bazinele hidrografice Bârzava - bazin superior și afluenții din bazinul mijlociu și inferior, în județele Timiș și Caraș-Severin, precum și râul Caraș - bazin superior și afluenții din bazinul mijlociu și inferior, în județul Caraș-Severin.

Sub avertizare se află și afluenții mici de stânga ai râului Siret, aferenți sectorului situat în aval de confluența cu râul Geru, inclusiv Valea lui Odobescu și Rusca, în județul Galați.

Hidrologii explică faptul că fenomenele prognozate sunt generate de precipitațiile înregistrate în ultimele ore, de ploile estimate pentru perioada următoare și de propagarea apelor pe cursurile monitorizate.

O altă atenționare hidrologică de Cod galben este în vigoare în județul Cluj, începând de miercuri, ora 12:00, până joi, ora 09:00.

Conform INHGA, avertizarea vizează râurile din bazinul superior al Someșului Mic și afluenții din bazinul mijlociu și inferior, precum și cursurile de apă din bazinul superior al Arieșului și afluenții acestuia, din județele Cluj și Alba.

Specialiștii avertizează că, pe fondul precipitațiilor prognozate și al propagării apelor, se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, dar și creșteri rapide ale nivelurilor și debitelor pe râurile mici.

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor precizează că atenționările emise vizează în principal viituri rapide pe râurile mici, scurgeri importante de pe versanți și inundații locale.

De asemenea, pe cursurile de apă monitorizate hidrometric pot fi înregistrate depășiri ale cotelor de atenție.

Potrivit hidrologilor, fenomenele periculoase se pot manifesta inclusiv pe afluenți de grad inferior și pe cursuri de apă necadastrate din bazinele hidrografice aflate sub avertizare.

Conform definiției INHGA, codul galben semnalează posibilitatea producerii unor viituri sau a unor creșteri rapide ale nivelului apei, fiind necesară o atenție sporită în special în zonele cunoscute ca fiind expuse riscului de inundații.