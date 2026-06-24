Miercuri, temperaturile vor rămâne ridicate în cea mai mare parte a României, în timp ce instabilitatea atmosferică își va face simțită prezența în mai multe regiuni. În vestul, nord-vestul și sudul țării, disconfortul termic va fi accentuat, potrivit ANM.

În a doua parte a zilei, vremea va deveni instabilă în regiunile de deal și de munte, unde înnorările se vor accentua treptat. Sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice și intensificări temporare ale vântului, cu rafale ce pot ajunge la 70 km/h. Local, fenomenele severe pot include vijelii și căderi de grindină.

Cantitățile de precipitații vor fi însemnate pe alocuri. În intervale scurte de timp, ploile pot acumula între 15 și 25 de litri pe metru pătrat, iar în zone restrânse valorile pot depăși 40-50 l/mp, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

Temperaturile maxime vor varia semnificativ la nivel național, de la aproximativ 23 de grade în estul Transilvaniei până la 34 de grade în Banat și Crișana, anunță meteorologii.

Minimele vor coborî până la 10 grade în depresiunile est-transilvănene, în timp ce pe litoral se vor menține în jurul valorii de 22 de grade.

Și în Capitală vremea va rămâne călduroasă, iar nivelul de disconfort termic va fi ridicat. În a doua parte a zilei, atmosfera va deveni instabilă, cu perioade în care norii se vor dezvolta accentuat și vor genera averse de scurtă durată, însoțite de tunete și fulgere, conform prognozei.

Meteorologii estimează acumulări de apă de 5-10 l/mp, însă izolat acestea pot depăși 15 l/mp. Nu sunt excluse episoade de grindină de mici dimensiuni și rafale de vânt de până la 45 km/h, asociate celulelor de furtună.

Temperatura maximă va atinge aproximativ 30 de grade Celsius, în timp ce minima se va situa între 17 și 19 grade.