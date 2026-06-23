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Furtunile au provocat pagube în opt județe. Zeci de gospodării inundate și mașini avariate

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Furtunile au provocat pagube în opt județe. Zeci de gospodării inundate și mașini avariateInundații. Sursa foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Fenomenele meteo severe din ultimele 24 de ore au produs pagube în mai multe zone ale țării, pompierii fiind solicitați să intervină în zeci de situații generate de ploile abundente și vântul puternic. Potrivit Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), intervențiile au avut loc în 21 de localități din opt județe.

Inundații și arbori prăbușiți în mai multe județe

Cele mai afectate au fost județele Caraș-Severin, Covasna, Dolj, Hunedoara, Olt, Sibiu, Sălaj și Timiș, unde echipajele de intervenție au acționat pentru evacuarea apei acumulate în locuințe, curți și subsoluri, dar și pentru îndepărtarea copacilor doborâți de vânt.

Apa a pătruns în 28 de locuințe, 23 de curți și 78 de beciuri sau subsoluri. Totodată, 25 de arbori căzuți au fost îndepărtați de echipele de intervenție, iar 13 autoturisme au fost avariate în urma incidentelor provocate de vremea rea.

inundatii

inundatii / sursa foto: dreamstime

Ce urmează

Meteorologii avertizează că vremea va fi instabilă și marți, când mai multe regiuni ale țării se vor afla sub incidența unui Cod Galben de vreme severă, valabil între orele 12:00 și 21:00.

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„Astfel, în zona de munte, sudul Banatului, vestul și nordul Olteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50-70 km/h) și pe arii restrânse vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni (1-3 cm). În intervale scurte de timp (1-3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi local de 15-25 l/mp și pe arii restrânse vor depăși 30-40 l/mp”, au transmis reprezentanții DSU.

Cum va fi vremea miercuri. Furtunile vor continua în mai multe județe

Miercuri, vremea va rămâne deosebit de caldă, iar senzația de disconfort termic va fi accentuată, în condițiile în care indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge nivelul critic. Totodată, atmosfera va deveni tot mai instabilă pe parcursul zilei.

Cerul va fi variabil în prima parte a intervalului, însă după-amiaza și spre seară sunt așteptate înnorări temporar accentuate, însoțite de averse cu caracter torențial, descărcări electrice frecvente și, izolat, căderi de grindină de mici sau chiar medii dimensiuni. Cantitățile de apă pot ajunge local la 5-10 litri pe metru pătrat și, pe arii restrânse, pot depăși 15 litri pe metru pătrat.

Vântul va sufla în general slab până la moderat, dar va avea intensificări de scurtă durată în timpul fenomenelor convective, când rafalele pot atinge 40-45 km/h, existând și riscul producerii unor vijelii locale. Temperaturile maxime vor urca până în jurul valorii de 30 de grade Celsius, în timp ce minimele nocturne se vor situa între 16 și 19 grade.

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