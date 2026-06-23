Vremea rămâne călduroasă marți în majoritatea regiunilor, cu temperaturi ce vor urca până la 33 de grade Celsius și un disconfort termic ridicat în mai multe zone ale țării. După-amiaza și seara, atmosfera va deveni instabilă, fiind prognozate furtuni locale, ploi torențiale și descărcări electrice, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

Cele mai ridicate valori termice sunt așteptate în estul Munteniei și în sudul Moldovei, unde mercurul din termometre va urca până la 33 de grade Celsius. În același timp, în Crișana, Banat, Muntenia, sudul Olteniei și sudul Moldovei, senzația de apăsare va fi amplificată de umiditatea ridicată a aerului.

În a doua parte a zilei, norii de furtună își vor face apariția în zonele montane, în sudul Banatului, precum și în vestul și nordul Olteniei. Aici sunt prognozate averse intense, însoțite de frecvente descărcări electrice și rafale de vânt ce pot atinge 70 km/h. Izolat, fenomenele severe pot include vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni.

Cantitățile de precipitații vor fi însemnate pe alocuri, depășind local 30-40 de litri pe metru pătrat. Manifestări de instabilitate atmosferică sunt posibile și în alte regiuni ale țării, însă pe suprafețe mai restrânse.

Temperaturile maxime vor varia între 24 de grade în nordul Moldovei și 33 de grade în sud-estul țării, în timp ce minimele nocturne vor coborî până la 12 grade în depresiunile din estul Carpaților și vor rămâne în jurul valorii de 21 de grade pe litoral.

Capitala va rămâne sub influența unei mase de aer cald, iar disconfortul termic se va menține ridicat pe parcursul zilei. Cerul va fi variabil, însă spre seară cresc șansele pentru apariția unor averse de scurtă durată și a descărcărilor electrice. Temperatura maximă va ajunge la 31-32 de grade Celsius, iar minima se va situa între 18 și 20 de grade.