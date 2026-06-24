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România, sub Cod galben de căldură. Temperaturi neobișnuit de ridicate pentru această perioadă

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România, sub Cod galben de căldură. Temperaturi neobișnuit de ridicate pentru această perioadăCaniculă. Sursa foto: Freepik
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Din cuprinsul articolului

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis noi avertizări de vreme caniculară pentru următoarele două zile, pe fondul unui val de căldură care va afecta cea mai mare parte a României. Meteorologii au transmis atenționări Cod galben pentru mai multe regiuni ale țării, unde temperaturile vor depăși valorile normale pentru această perioadă, iar disconfortul termic va fi accentuat.

Cod galben de caniculă emis de ANM. Cât vor indica termometrele în următoarele zile

Potrivit ANM, miercuri, între orele 12:00 și 21:00, opt județe din vestul și nordul țării se vor afla sub Cod galben de temperaturi ridicate. Sunt vizate județele Bistrița-Năsăud, Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Cluj, Bihor, Arad și Timiș.

În aceste zone, temperaturile maxime vor ajunge la valori cuprinse între 30 și 35 de grade Celsius, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități, ceea ce va amplifica senzația de disconfort termic.

Caniculă

Caniculă. Sursa foto: Gerd Altmann/ Pixabay

Cum va fi vremea joi

Valul de căldură se va extinde joi în cea mai mare parte a țării. Meteorologii au emis un nou Cod galben valabil între orele 12:00 și 21:00 pentru Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Transilvaniei, precum și pentru sudul și estul Moldovei.

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În regiunile afectate, temperaturile maxime se vor situa între 30 și 35 de grade Celsius. Cele mai ridicate valori sunt așteptate în vestul și nord-vestul țării, unde izolat se vor înregistra condiții de caniculă. Specialiștii avertizează că disconfortul termic va fi accentuat mai ales în zonele de câmpie, unde indicele temperatură-umezeală va depăși ușor pragul critic.

 Cod galben de vreme călduroasă. Zonele afectate

Pe lângă avertizările Cod galben, ANM a emis și o informare meteorologică de vreme călduroasă, valabilă în intervalul 24 iunie, ora 10:00 – 25 iunie, ora 21:00. Aceasta vizează majoritatea regiunilor țării și semnalează temperaturi ridicate și un nivel crescut al disconfortului termic.

Potrivit meteorologilor, maximele vor varia între 25 și 35 de grade Celsius. Cele mai scăzute valori se vor înregistra în zonele depresionare și în regiunile afectate de instabilitate atmosferică, în timp ce cele mai ridicate temperaturi sunt prognozate în vestul și nord-vestul României.

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