Mai multe regiuni ale țării se află marți sub două avertizări Cod galben emise de ANM, pentru căldură excesivă și fenomene meteo severe. Meteorologii au transmis și o informare de vreme călduroasă, valabilă în intervalul 23 iunie, ora 10:00 – 24 iunie, ora 21:00.

Potrivit ANM, temperaturile vor rămâne ridicate în cea mai mare parte a țării, iar disconfortul termic va fi accentuat în special în zonele de câmpie.

„Vremea va fi călduroasă în majoritatea regiunilor, iar disconfortul termic va fi ridicat mai ales în zona de câmpie din vestul, nord-vestul, sudul și sud-estul țării. Maximele termice vor fi cuprinse între 24 și 34 de grade, cu cele mai mici valori în depresiuni și în zonele cu instabilitate atmosferică accentuată, iar cele mai mari în nord-vestul și sudul țării”, a transmis ANM.

Meteorologii avertizează că valorile termice vor fi peste normalul perioadei.

„Se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Maximele termice vor fi de 30…33 de grade”, potrivit ANM.

Specialiștii atrag atenția că vremea călduroasă se va menține și în zilele următoare, cu un nivel ridicat al disconfortului termic în numeroase regiuni.

ANM a emis pentru marți și un Cod galben de instabilitate atmosferică, valabil între orele 10:00 și 21:00 în Banat, Oltenia, vestul și nordul Munteniei, precum și în zonele montane.

Potrivit avertizării, sunt așteptate ploi torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului, iar local pot apărea vijelii și grindină.

„Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50…70 km/h) și pe arii restrânse vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni (1…4 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi local de 15…25 l/mp și pe arii restrânse vor depăși 40…50 l/mp”, a specificat ANM.

Manifestări de instabilitate atmosferică sunt posibile și în alte regiuni ale țării, însă pe suprafețe mai restrânse.

Meteorologii au emis și pentru miercuri un Cod galben de temperaturi ridicate și disconfort termic accentuat, valabil între orele 12:00 și 21:00 în Crișana, nordul Banatului, Maramureș și nord-vestul Transilvaniei.

„Se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Maximele termice vor fi de 30…34 de grade”, conform ANM.

Tot miercuri, între orele 12:00 și 21:00, va fi în vigoare un cod galben de instabilitate atmosferică în zona montană, unde sunt așteptate ploi torențiale, descărcări electrice, rafale de vânt și, izolat, vijelii și grindină.

„Local în zona de munte vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50…70 km/h) și pe arii restrânse vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni (1…4 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi local de 15…25 l/mp și pe arii restrânse vor depăși 40…50 l/mp”, a transmis ANM.