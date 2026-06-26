ANM anunță cum va arăta luna iulie: caniculă și ploi tot mai puține

România se pregătește pentru o lună iulie mai caldă decât în mod obișnuit. Potrivit prognozei actualizate de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), temperaturile vor depăși valorile normale în cea mai mare parte a țării, iar precipitațiile vor fi, în general, deficitare pe parcursul următoarelor patru săptămâni.

Meteorologii estimează că intervalul 29 iunie – 6 iulie va debuta cu vreme mai caldă decât în mod obișnuit în toate regiunile. Temperaturile se vor situa peste mediile climatologice specifice perioadei, în timp ce regimul precipitațiilor va fi, în general, apropiat de valorile normale pentru începutul lunii iulie.

În săptămâna 6 – 13 iulie, vremea va rămâne caldă, mai ales în vestul, sud-vestul și centrul țării, unde temperaturile medii vor continua să depășească nivelul obișnuit al perioadei. În celelalte regiuni, valorile termice vor fi apropiate de normal. În schimb, precipitațiile vor fi sub media specifică intervalului în toată țara, cu un deficit mai pronunțat în zonele montane.

Pentru perioada 13 – 20 iulie, ANM estimează o intensificare a căldurii. Temperaturile medii vor depăși valorile normale în toate regiunile, iar cele mai mari abateri pozitive sunt prognozate în vestul României. Ploile vor avea un regim apropiat de normal în est și sud-est, însă în restul teritoriului cantitățile de apă vor fi mai reduse decât cele obișnuite.

Și în ultima săptămână analizată, 20 – 27 iulie, vremea va continua să fie mai caldă decât în mod normal. Cele mai ridicate temperaturi sunt așteptate în regiunile vestice, sud-vestice și centrale, în timp ce în restul țării valorile vor rămâne peste media perioadei. Regimul pluviometric va fi apropiat de normal în cea mai mare parte a teritoriului.

Prognoza ANM indică, astfel, o lună iulie dominată de temperaturi ridicate și de episoade de secetă, în special în zonele unde precipitațiile vor fi sub valorile climatologice.