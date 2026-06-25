România intră într-o perioadă prelungită de temperaturi extreme, după ce meteorologii au extins informarea de caniculă și disconfort termic accentuat pentru toate regiunile țării. Potrivit ANM, valul de căldură va rămâne activ cel puțin până luni dimineață, iar temperaturile vor continua să crească în zilele următoare.

Specialiștii anunță că vremea va deveni tot mai fierbinte pe măsură ce weekendul se apropie. Vineri, cele mai ridicate temperaturi sunt așteptate în vestul și nord-vestul țării, sâmbătă canicula se va extinde în centrul și sudul teritoriului, iar duminică va afecta toate regiunile.

Valorile maxime vor ajunge, în general, între 30 și 39 de grade Celsius, cele mai ridicate fiind estimate în Câmpia de Vest, spre sfârșitul intervalului. Totodată, disconfortul termic va crește semnificativ, în special în zonele de câmpie și, ulterior, în cele deluroase, unde indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.

Și nopțile vor deveni tot mai greu de suportat. În intervalul dintre sâmbătă și luni dimineață sunt prognozate local nopți tropicale, cu temperaturi minime cuprinse între 14 și 25 de grade, ceea ce va reduce considerabil răcorirea aerului după apus.

Meteorologii avertizează că episodul de căldură nu se va încheia odată cu sfârșitul weekendului. Conform estimărilor actuale, valul de căldură se va menține și în primele zile ale lunii iulie, existând posibilitatea emiterii unor noi avertizări, în funcție de evoluția condițiilor meteorologice.

Pentru săptămâna 6–13 iulie, meteorologii anticipează că regimul termic va rămâne peste valorile normale ale perioadei în întreaga țară. Totodată, precipitațiile vor continua să fie sub media obișnuită, în special în regiunile montane, unde deficitul de apă se va menține.

Nici în intervalul 13–20 iulie nu sunt așteptate schimbări importante în ceea ce privește temperaturile, acestea urmând să se situeze peste normalul climatologic în toate regiunile. În schimb, din punct de vedere al precipitațiilor, prognoza indică o revenire la valori apropiate de cele specifice perioadei în cea mai mare parte a țării.