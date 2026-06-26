Prognoza meteo, 26 iunie. Temperaturile vor atinge un prag critic

Valul de căldură se va intensifica vineri și va cuprinde toate regiunile țării, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Cele mai ridicate temperaturi sunt așteptate în vestul, nord-vestul și centrul României, unde vremea va deveni caniculară, iar disconfortul termic va fi accentuat.

Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități în Câmpia de Vest și va atinge local această valoare în Câmpia Română, ceea ce va amplifica senzația de căldură resimțită de populație.

Maximele zilei vor varia între 29 de grade pe litoral și în depresiunile Carpaților Orientali și 36–37 de grade în Banat și Crișana, unde se vor înregistra cele mai ridicate valori termice.

Pe parcursul zilei, cerul va fi variabil, însă după-amiaza și seara sunt așteptate înnorări temporar accentuate în zonele montane, în special în Carpații Meridionali, dar și în Oltenia și Muntenia.

În aceste regiuni, pe alocuri, se vor semnala averse, descărcări electrice și căderi de grindină de mici dimensiuni. Cantitățile de apă vor fi, în general, cuprinse între 5 și 10 litri pe metrul pătrat.

Și în Capitală, valul de căldură va continua, iar indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități, ceea ce va determina un disconfort termic ridicat.

Temperatura maximă va ajunge la 33–34 de grade, în timp ce minima nopții se va situa între 17 și 20 de grade. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat.