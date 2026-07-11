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Gazonul de la finala Cupei Mondiale, scos la vânzare de FIFA. Cât va costa o bucată

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Gazonul de la finala Cupei Mondiale, scos la vânzare de FIFA. Cât va costa o bucatăLeo Messi. Sursă foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

FIFA a anunțat că va comercializa bucăți din gazonul folosit la finala Cupei Mondiale din 19 iulie, disputată pe stadionul MetLife din New Jersey. Fiecare fragment este oferit la prețul de 450 de dolari și va fi livrat după încheierea partidei.

FIFA scoate la vânzare gazonul de pe stadionul finalei Cupei Mondiale

FIFA va vinde gazonul pe care se va disputa finala Cupei Mondiale din 19 iulie, de pe stadionul MetLife din New Jersey, pentru 450 de dolari bucata. Decizia vine în contextul în care forul internațional a fost criticat pentru prețurile ridicate practicate la turneul organizat în Statele Unite.

Magazinul oficial FIFA precizează că fiecare segment de gazon are dimensiunile de 17,5 x 17,5 x 17,5, însă nu menționează dacă acestea sunt exprimate în inci, centimetri sau milimetri, potrivit AP.

„Dețineți o piesă autentică din istoria fotbalului cu o piesă autentică a terenului de fotbal din Cupa Mondială FIFA 2026, păstrată permanent într-un acrilic premium cu un stick USB”, se arată pe site. „Fiecare piesă conține un fragment original al suprafeței de joc iconice a Finalei, ceea ce o face o piesă de colecție unică ce celebrează unul dintre cele mai mari evenimente sportive din lume.”

Cupa Mondială

Cupa Mondială. Sursă foto: Facebook

Livrările vor începe după ultimul meci al turneului

FIFA a anunțat că produsul include și un suport din acril cu memorie USB integrată, prezentat într-o cutie premium destinată colecționarilor și suporterilor.

„Memoria USB din acril prezintă o peliculă de autenticitate, oferind în același timp o piesă de prezentare elegantă și contemporană. Prezentat într-o cutie premium cu balamale, cu detalii UV punctuale uimitoare, acest articol exclusivist este conceput atât pentru colecționari, fani, cât și pentru pasionații de fotbal.”

Totodată, forul internațional a anunțat că „Comenzile nu vor fi expediate decât după finala Cupei Mondiale FIFA 2026”.

Calitatea suprafeței de joc de pe stadionul MetLife a fost criticată de mai mulți jucători și antrenori

Arena folosește în mod obișnuit gazon artificial pentru meciurile din NFL disputate de New York Giants și New York Jets.

În același timp, FIFA comercializează bilete standard pentru finala Cupei Mondiale la prețuri de până la 32.970 de dolari. De asemenea, sunt disponibile pachete hospitality de 34.500 de dolari și 32.500 de dolari, care includ mâncare și băuturi.

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