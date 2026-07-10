Prețurile de revânzare ale biletelor pentru meciurile din sferturile de finală ale Cupei Mondiale au scăzut considerabil după eliminarea gazdelor Statele Unite și Mexicului din competiție. În același timp, FIFA continuă să aibă disponibile aproape 1.200 de bilete pentru finala programată pe 19 iulie, la MetLife Stadium din East Rutherford, New Jersey.

Potrivit AP, cererea pentru meciurile din sferturile de finală a scăzut după ieșirea din competiție a celor două echipe gazdă, ceea ce s-a reflectat imediat în prețurile de pe piața secundară.

Pe platforma TickPick, cel mai ieftin bilet pentru partida Spania – Belgia, programată la Inglewood, California, era disponibil la 1.381 de dolari, față de 3.261 de dolari înainte ca Statele Unite să fie eliminate de Belgia în optimile de finală.

Și prețurile pentru meciul Anglia – Norvegia, care se dispută sâmbătă la Miami Gardens, Florida, au scăzut semnificativ. Cel mai ieftin bilet costa 2.049 de dolari, comparativ cu 3.866 de dolari înainte ca Anglia să elimine Mexicul.

În cazul partidei Argentina – Elveția, de la Kansas City, Missouri, prețul minim a coborât la 1.142 de dolari, de la 2.381 de dolari înainte de disputarea optimilor de finală.

FIFA a pus în vânzare vineri aproape 1.200 de bilete din categoria a doua pentru finala Cupei Mondiale din 19 iulie.

Prețul unui astfel de bilet este de 7.380 de dolari.

Platforma oficială de vânzare a biletelor afișa 1.178 de locuri disponibile, repartizate în cinci secțiuni ale tribunei superioare:

-282 de locuri în secțiunea 344; -299 de locuri în secțiunea 343; -139 de locuri în secțiunea 335; -443 de locuri în secțiunea 334; -15 locuri în secțiunea 333.

FIFA mai avea disponibile și 68 de bilete din categoria 1, amplasate în primele rânduri ale tribunei inferioare.

Prețurile acestora variau între 19.995 și 32.970 de dolari.

În ofertă se regăseau și pachete de ospitalitate în zonele Trophy Lounge și Trophy Lounge+, la prețurile de 34.500 de dolari, respectiv 32.500 de dolari, sume care includ servicii de catering și băuturi.

Pe platforma oficială de revânzare a FIFA, biletele pentru finală erau listate la prețuri cuprinse între 7.440,50 dolari și 11.499.998,85 dolari, în funcție de ofertă și de categoria locurilor.