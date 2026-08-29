Federația Română de Fotbal (FRF) a modificat sistemul prin care sunt evaluate academiile de copii și juniori din România. Noul Manual de Clasificare a Academiilor, aferent ediției 2027, a fost aprobat de Comitetul Executiv al FRF și publicat vineri, iar schimbările urmăresc să pună accent mai mare pe dezvoltarea reală a tinerilor fotbaliști.

Noua abordare mută centrul evaluării de la simpla existență a unor structuri de copii și juniori către progresul sportiv al acestora. FRF urmărește ca academiile să ofere mai multe antrenamente, condiții mai bune de pregătire și o tranziție mai eficientă către fotbalul de seniori.

Printre modificări se numără introducerea unor cerințe mai stricte privind volumul și frecvența antrenamentelor. Scopul este ca juniorii să acumuleze suficientă pregătire fizică și tehnico-tactică pentru a putea face pasul către nivelul următor.

Un alt criteriu important vizează echipele secunde de seniori. Acestea vor trebui să utilizeze un procent ridicat de jucători formați în propria academie, astfel încât trecerea de la juniorat la fotbalul de seniori să fie mai bine structurată.

Federația introduce și reguli mai stricte privind infrastructura. În cazul în care mai multe cluburi folosesc aceeași bază sportivă, acestea trebuie să stabilească împreună cu proprietarul un program clar pentru antrenamente, meciuri oficiale și partide amicale.

Lipsa unei programări coerente sau suprapunerea intervalelor poate duce la pierderea punctajului acordat pentru acest criteriu.

Regulamentul ia în calcul și timpul efectiv de utilizare a terenurilor. FRF estimează necesarul unui teren mare la aproximativ 10 ore de activitate pe zi, ceea ce înseamnă că academiile cu multe echipe trebuie să dispună de suficiente suprafețe de antrenament.

O importanță mai mare este acordată și staffului tehnic și celui de suport. Antrenorii trebuie să fie licențiați și dedicați procesului de formare, în timp ce academiile trebuie să sprijine inclusiv parcursul educațional al sportivilor.

Un element nou îl reprezintă bonusarea rezultatelor obținute în străinătate. Academiile ai căror jucători, formați între 16 și 19 ani, ajung în primele cinci campionate europene sau în ligile clasate pe pozițiile 6-10 în ierarhia UEFA pot primi puncte suplimentare.

Evaluarea este împărțită în șapte domenii. Cele mai mari ponderi le au infrastructura și facilitățile – 21,76%, rezultatele – 20,74% și stafful tehnic – 18,28%.

Urmează echipele și jucătorii (12,04%), strategia și filosofia (11,11%), stafful de suport (8,33%) și antrenamentele și meciurile (7,74%).

Fiecare categorie este evaluată de la 0 la 4 puncte, iar rezultatul final este calculat în funcție de ponderea fiecărei categorii și a fiecărui domeniu. Punctajul maxim pe care îl poate obține o academie este de 100 de puncte.