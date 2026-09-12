Politica

Bogdan Ivan acuză Guvernul Bolojan după scumpirea carburanților și cere controale la pompă

Bogdan Ivan acuză Guvernul Bolojan după scumpirea carburanților și cere controale la pompăCarburanți. Sursă foto: Freepik
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Din cuprinsul articolului

În contextul scumpirilor tot mai mari la carburanți, fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan (PSD), solicită intervenția urgentă a Guvernului și a instituțiilor statului. Acesta a vorbit despre un „preț istoric” la pompă, de 10,43 de lei, și a cerut verificarea modului în care sunt stabilite prețurile.

Bogdan Ivan acuză Guvernul că îi împovărează pe români

Fostul ministru al Energiei a criticat politica economică a Guvernului condus de Ilie Bolojan și a susținut că scumpirea carburanților are efecte asupra întregii economii.

„Guvernul Bolojan îi sărăceşte, de la o zi la alta, pe români, care au ajuns să plătească tot mai mult pentru aceeaşi viaţă. Carburanţii s-au scumpit galopant în ultimele luni, iar odată cu ei s-a scumpit aproape tot: mâncarea, transportul, serviciile, fiecare produs care ajunge în casă (…) PSD a pus deja pe masă o măsură concretă, şi anume reducerea accizei cu 85 de bani. Fără această intervenţie, motorina ar fi fost astăzi aproape 10,40 lei litrul. Însă reducerea accizei nu poate ţine loc de guvernare”, spune Bogdan Ivan.

Bogdan Ivan

Bogdan Ivan. Sursa foto: Captură video Facebook

Fostul ministru cere controale și verificarea prețurilor

Bogdan Ivan consideră că reducerea accizei nu este suficientă pentru a limita efectele scumpirilor și solicită intervenția instituțiilor responsabile de supravegherea pieței.

„Este nevoie de intervenţie imediată, de verificarea modului în care se formează preţurile, de controale reale din partea ANAF, Consiliului Concurenţei şi Protecţiei Consumatorului, de limitarea exporturilor dacă situaţia o impune şi de supraimpozitarea profiturilor excepţionale obţinute în această perioadă”, a transmis fostul ministru.

Bogdan Ivan leagă scumpirea carburanților de economia națională

În mesajul său, reprezentantul PSD a susținut că majorarea prețurilor la pompă influențează costurile produselor și serviciilor, iar efectele se resimt în bugetele românilor.

„Carburanţii nu sunt doar o problemă de la pompă, ci sunt o problemă de economie naţională. PSD nu poate accepta ca întreaga economie să fie lăsată pradă unei spirale de scumpiri, iar românii să fie cei care plătesc nota de plată”, a mai transmis Ivan.

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