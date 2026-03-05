Musaca de post cu cartofi și sos de roșii. Preparatul adună întreaga familie la masă

Musacaua de post cu cartofi este o alegere ideală pentru Postul Paștelui sau pentru momentele în care vrei să te bucuri de o masă ușoară. Această rețetă poate fi îmbogățită cu alte legume și condimente pentru un plus de aromă, cum ar fi dovlecelul, vinetele sau ardeiul iute. Pentru un plus de gust, sosul de roșii poate fi aromat cu puțin usturoi și busuioc.

Pentru stratul de cartofi:

1 kg cartofi, curățați și tăiați felii subțiri

2 linguri ulei

Sare și piper după gust

Pentru umplutura de legume și linte:

2 cepe mari, tocate mărunt

2 morcovi, dați pe răzătoarea mare

1 ardei gras, tăiat cubulețe

1 dovlecel mic, tăiat cubulețe (opțional)

300 g ciuperci tocate mărunt (proaspete sau din conservă)

400 g roșii tocate sau conservă de roșii în suc propriu

200 g linte fiartă sau din conservă, scursă bine

3 căței de usturoi, zdrobiți

3 linguri ulei

1 linguriță boia dulce

1/2 linguriță cimbru uscat

1/2 linguriță ardei iute măcinat (opțional)

Sare și piper după gust

Pătrunjel sau busuioc proaspăt pentru decor

Pentru sosul de roșii:

200 ml suc de roșii

1 lingură ulei

1/2 linguriță zahăr

1 cățel de usturoi, zdrobit

1/2 linguriță busuioc uscat

Sare și piper după gust

Fierbe cartofii în apă cu puțină sare timp de 10-15 minute, până devin semi-fierți, apoi scurge-i și lasă-i să se răcească. Alternativ, îi poți prăji ușor în ulei pentru un plus de aromă.

Într-o tigaie adâncă, încinge 3 linguri de ulei și călește ceapa și usturoiul până devin aurii. Adaugă morcovul, ardeiul gras și dovlecelul și amestecă 2-3 minute. Pune ciupercile și gătește până scad lichidele. Adaugă roșiile, lintea, boiaua, cimbrul, ardeiul iute, sare și piper. Lasă compoziția la foc mic până se îngroașă ușor.

Amestecă sucul de roșii cu ulei, zahăr, usturoi, busuioc, sare și piper. Într-o tavă unsă cu ulei, așază un strat de cartofi, apoi unul de legume, alternând până termini cu cartofi. Toarnă sosul de roșii deasupra.

Preîncălzește cuptorul la 180°C și coace musacaua, acoperită cu folie de aluminiu, timp de 30 de minute pentru a păstra umiditatea și a găti uniform ingredientele. Scoate folia și mai lasă preparatul în cuptor încă 15-20 de minute, până când stratul de deasupra se rumenește frumos și capătă o crustă aurie. La final, presară pătrunjel sau frunze proaspete de busuioc și servește musacaua fie caldă, direct din cuptor, fie la temperatura camerei.