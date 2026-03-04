Tocăniță de post pentru toate gusturile. Rețeta pregătită în mănăstiri

Tocănița de post este ușor de preparat și potrivită pentru orice zi în care vreți să mâncați sănătos, fără ingrediente de origine animală. Această rețetă este folosită în multe mănăstiri, iar rezultatul este întotdeauna excepțional.

Ingrediente:

1 kg de cartofi, curățați și tăiați cubulețe

150 g de ceapă tocată fin

2-3 linguri de ulei

2 căței de usturoi, zdrobiți

1 linguriță de boia dulce

1 legătură de pătrunjel verde, tocat

Sare și piper după gust

1 lingură de făină pentru îngroșat

1 frunză de dafin (opțional)

1 ardei gras roșu, tăiat cubulețe (opțional) 1/2 lingură de pastă de roșii (opțional)

150 g de morcovi, tăiați rondele

100 g de țelină rădăcină, tăiată cubulețe

100 g de ciuperci, feliate

1 linguriță de cimbru uscat

Într-o cratiță mare, încălziți uleiul la foc mediu și adăugați ceapa tocată fin. Căliți ceapa împreună cu usturoiul zdrobit până când începe să se înmoaie și să se rumenească ușor. Adăugați boiaua dulce și amestecați bine pentru a se combina aromele. Dacă doriți un gust mai intens, adăugați ardeiul gras tăiat cubulețe.

Turnați peste legume 1,5–2 litri de apă fierbinte și adăugați cartofii, morcovii și țelina. Puneți frunza de dafin și condimentați cu sare, piper și cimbru.

Lăsați să fiarbă la foc mediu aproximativ 20 de minute, până când legumele încep să se înmoaie. La final, adăugați ciupercile și pasta de roșii, dacă folosiți, și mai lăsați câteva minute până când toate ingredientele se combină.

Pentru o textură mai consistentă, zdrobiți ușor o parte dintre cartofi cu o furculiță și adăugați făina, amestecând rapid pentru a evita formarea cocoloașelor. Ajustați gustul cu sare și piper și presărați pătrunjelul tocat.

Tocănița de post se servește caldă, alături de pâine proaspătă sau mămăligă. De asemenea, aceasta poate fi savurată alături de murături sau de o salată de varză. Aromele bogate și legumele din abundență fac din acest preparat o alegere ideală pentru o masă hrănitoare și savuroasă, ușor de preparat chiar și în zilele aglomerate.