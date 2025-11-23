Un spital, o viziune, o generație! Cum pregătește Universitatea „Titu Maiorescu” medicii de mâine

Sănătatea și educația medicală se reinventează rapid sub presiunea tehnologiei și a exigențelor tot mai ridicate ale societății, iar Universitatea „Titu Maiorescu” din București se distinge printr-un parcurs marcat de inovație, strategie și investiții în viitor. Rectorul instituției, prof. univ. dr. Daniel Cochior, vede transformările din medicină ca pe o continuitate firească între teorie, practică și cercetare, iar proiectele universității confirmă această viziune.

În centrul lor se află viitorul Spital Universitar „Titu Maiorescu”, o unitate medicală gândită ca un laborator viu, unde studenții și rezidenții vor avea acces direct la practica clinică, după un model european consacrat de „education through practice”. Spitalul va completa infrastructura educațională deja în expansiune, din care face parte și Centrul de Simulare Medico-Chirurgicală, un proiect aflat în dezvoltare, menit să formeze competențe solide și să asigure trecerea naturală de la exercițiul pe simulatoare la lucrul cu pacienții.

Recunoașterea acestei direcții de excelență a venit și din partea Revistei Capital, care a inclus Universitatea „Titu Maiorescu” în „Top Performeri din Sănătate” 2025. La gala din 19 noiembrie, prof. univ. dr. Daniel Cochior a primit „Premiul pentru excelență în educația medicală universitară”. Cu această ocazie, rectorul a vorbit despre proiectele majore ale instituției, dar și despre provocările și responsabilitățile care definesc o carieră în mediul academic-medical.

Pentru rector, transformarea universității nu poate fi separată de consolidarea vizibilității academice și de poziționarea acesteia în elita învățământului superior românesc. UTM este, de altfel, singura universitate particulară comprehensivă inclusă constant în Metarankingul Național al Universităților din România, fiind în mod repetat plasată în top 30 la nivel național.

Această performanță confirmă atât calitatea cercetării și a procesului educațional, cât și maturitatea managerială a unei instituții care s-a dezvoltat exclusiv prin resurse proprii. Calificativul „Grad de încredere ridicat” acordat de ARACIS și certificarea ISO 9001:2015 întăresc această poziționare, completată de un proces accelerat de internaționalizare prin programe în limba engleză, parteneriate internaționale și o comunitate academică diversă, cu studenți din peste zece țări.

De asemenea, Daniel Cochior spune că succesul instituțional nu poate fi separat de calitățile care i-au modelat propriul parcurs. Curiozitatea, perseverența și responsabilitatea socială formează, în opinia sa, „triunghiul virtuos” al unei cariere de succes în medicină și în mediul academic.

O minte „scormonitoare”, care refuză stagnarea, este esențială pentru un cercetător și pentru un lider universitar, la fel cum disciplina și capacitatea de sacrificiu devin inevitabile atunci când se urmărește excelența într-un domeniu de mare relevanță socială. În spatele realizărilor se află, însă, și o dimensiune morală, anume orientarea către binele celorlalți, o trăsătură pe care rectorul o consideră indispensabilă pentru oricine îmbrățișează profesiile medicale sau academice.

Cu toate reușitele din prezent, traseul nu a fost lipsit de dificultăți. Cea mai mare provocare rămâne construirea unei universități private competitive într-un sistem dominat de instituții de stat, susținute financiar din fonduri publice. Lipsa accesului egal la finanțări pentru cercetare, inclusiv fonduri europene, și prejudecățile referitoare la învățământul universitar particular sunt bariere constante.

În plus, accesul studenților din mediul privat la formarea clinică din spitalele publice devine o problemă delicată, ceea ce a generat dezechilibre într-un sistem deja tensionat. În acest context, UTM a fost nevoită să găsească soluții durabile prin investiții proprii, parteneriate și dezvoltarea unei infrastructuri clinice dedicate.

Viziunea rectorului depășește, însă, granițele sistemului universitar și se extinde către o reflecție asupra lumii în ansamblu. Un viitor mai bun, spune acesta, nu poate fi clădit fără restabilirea ordinii de drept internațional și a valorilor fundamentale, fără integrarea responsabilă a tehnologiilor emergente în educație și sănătate și fără o redistribuire strategică a resurselor, astfel încât cercetarea, inovația și incluziunea socială să devină priorități globale. Altfel spus, progresul nu poate exista fără un echilibru între securitate, dezvoltare și drepturile fundamentale ale omului.

În final, rectorul privește cu încredere spre generația tânără, considerând că aceasta are resursele necesare pentru a transforma societatea. Le recomandă curiozitate, disciplină și perseverență, dar și disponibilitatea de a se dărui profesiei și comunității.

Le cere să nu imite, ci să creeze, să îmbine tradiția academică cu tehnologia viitorului și să privească educația nu doar ca pe un drum profesional, ci și ca pe o responsabilitate morală. „Adevărata carieră nu este doar profesională, ci morală și socială”, spune Daniel Cochior, convins că tinerii care îmbrățișează această idee vor avea puterea de a construi o lume mai bună.