Stimularea electrică a creierului poate face oamenii mai puțin egoiști, potrivit unui studiu. Concluziile cercetătorilor

O echipă de cercetători de la Universitatea din Zurich a descoperit că stimularea electrică a anumitor zone ale creierului poate face oamenii mai generoși, cel puțin temporar, relatează BBC.

În cadrul studiului, 44 de voluntari au fost puși să decidă cum să împartă o sumă de bani între ei și un partener anonim. În timpul experimentului, cercetătorii au aplicat un puls electric asupra zonelor frontale și parietale ale creierului, regiuni care sunt implicate în luarea deciziilor.

Atunci când ambele zone au fost stimulate simultan, participanții au dat mai mulți bani celorlalți.

„Efectele nu sunt enorme, dar sunt constante. Observăm statistic o creștere a dorinței de a împărți” a explicat prof. Christian Ruff, unul dintre autorii studiului.

Această descoperire nu doar că ne arată mecanismele fundamentale ale comportamentului uman, ci ar putea fi utilă și în tratarea unor tulburări cerebrale.

„Există persoane care au probleme profunde în comportamentul social, pentru că nu pot înțelege perspectiva altora și acționează mereu egoist” a mai spus prof. Ruff.

Totuși, efectele stimulării sunt temporare. „Pentru a schimba comportamentul pe termen lung, ar trebui să se repete procedura. Este ca la sală: un singur antrenament nu te face mai fit, dar dacă mergi de două ori pe săptămână timp de două luni, corpul se schimbă. La fel este și cu creierul” a explicat cercetătorul.

Studiul se bazează pe cercetări anterioare care au arătat că atunci când oamenii iau decizii mai generoase, zonele de empatie și de luare a deciziilor „comunică” între ele, iar stimularea electrică poate întări această comunicare.

Un participant a descris senzația: „A fost ca un duș cald sau picături fine de ploaie pe scalp. Nu am simțit că deciziile mele sunt influențate.”

Dr. Jie Hu, coautor al studiului, a adăugat: „Noutatea este că am arătat un efect de cauzalitate. Modificând comunicarea între aceste regiuni, deciziile oamenilor s-au schimbat, echilibrând mai bine interesele proprii cu ale altora.”

Prof. Ruff subliniază că nu există motive de îngrijorare: „Totul este reglementat medical și etic, iar participanții își dau consimțământul și îl pot retrage oricând. Comparativ, social media sau publicitatea ne influențează fără controlul nostru.”