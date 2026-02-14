Social Special

Stimularea electrică a creierului poate face oamenii mai puțin egoiști, potrivit unui studiu. Concluziile cercetătorilor

Comentează știrea
Stimularea electrică a creierului poate face oamenii mai puțin egoiști, potrivit unui studiu. Concluziile cercetătorilorUn impuls de electricitate asupra creierului ne face mai puțin egoiști, potrivit unui studiu. Sursa foto Pixabay
Din cuprinsul articolului

O echipă de cercetători de la Universitatea din Zurich a descoperit că stimularea electrică a anumitor zone ale creierului poate face oamenii mai generoși, cel puțin temporar, relatează BBC.

În cadrul studiului, 44 de voluntari au fost puși să decidă cum să împartă o sumă de bani între ei și un partener anonim. În timpul experimentului, cercetătorii au aplicat un puls electric asupra zonelor frontale și parietale ale creierului, regiuni care sunt implicate în luarea deciziilor.

Stimularea electrică a creierului ne poate face mai puțin egoiști

Atunci când ambele zone au fost stimulate simultan, participanții au dat mai mulți bani celorlalți.

Efectele nu sunt enorme, dar sunt constante. Observăm statistic o creștere a dorinței de a împărți” a explicat prof. Christian Ruff, unul dintre autorii studiului.

Trei retețe cu puține calorii. Sunt gustoase și ușor de făcut
Trei retețe cu puține calorii. Sunt gustoase și ușor de făcut
Ținute perfecte pentru Valentine’s Day: idei elegante și confortabile
Ținute perfecte pentru Valentine’s Day: idei elegante și confortabile

Această descoperire nu doar că ne arată mecanismele fundamentale ale comportamentului uman, ci ar putea fi utilă și în tratarea unor tulburări cerebrale.

Există persoane care au probleme profunde în comportamentul social, pentru că nu pot înțelege perspectiva altora și acționează mereu egoist” a mai spus prof. Ruff.

Sănătatea creierului

Sănătatea creierului / sursa foto: dreamstime.com

Efectele sunt, însă, temporare, potrivit cercetătorilor

Totuși, efectele stimulării sunt temporare. „Pentru a schimba comportamentul pe termen lung, ar trebui să se repete procedura. Este ca la sală: un singur antrenament nu te face mai fit, dar dacă mergi de două ori pe săptămână timp de două luni, corpul se schimbă. La fel este și cu creierul” a explicat cercetătorul.

Studiul se bazează pe cercetări anterioare care au arătat că atunci când oamenii iau decizii mai generoase, zonele de empatie și de luare a deciziilor „comunică” între ele, iar stimularea electrică poate întări această comunicare.

Stimularea electrică a creierului este reglementată medical

Un participant a descris senzația: „A fost ca un duș cald sau picături fine de ploaie pe scalp. Nu am simțit că deciziile mele sunt influențate.

Dr. Jie Hu, coautor al studiului, a adăugat: „Noutatea este că am arătat un efect de cauzalitate. Modificând comunicarea între aceste regiuni, deciziile oamenilor s-au schimbat, echilibrând mai bine interesele proprii cu ale altora.

Prof. Ruff subliniază că nu există motive de îngrijorare: „Totul este reglementat medical și etic, iar participanții își dau consimțământul și îl pot retrage oricând. Comparativ, social media sau publicitatea ne influențează fără controlul nostru.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

09:02 - Trei retețe cu puține calorii. Sunt gustoase și ușor de făcut
08:57 - Ratele la credite ar putea crește cu 50% după intrarea în recesiune tehnică, susține Gheorghe Piperea
08:51 - Ținute perfecte pentru Valentine’s Day: idei elegante și confortabile
08:46 - Ilia Malinin, favorit la patinaj artistic la JO de Iarnă, a terminat proba pe locul al optulea. Cine a câștigat aurul
08:41 - Sistemul global de control al armelor, în colaps
08:31 - Cum poți să-ți asiguri traiul din investițiile la bursă. Visul câștigurilor rapide și realitatea

HAI România!

Sistemul global de control al armelor, în colaps
Sistemul global de control al armelor, în colaps
Monica Tatoiu, dezvăluiri incendiare la „Lebăda Neagră”!
Monica Tatoiu, dezvăluiri incendiare la „Lebăda Neagră”!
Cei învinși și cei care câștigă întotdeauna
Cei învinși și cei care câștigă întotdeauna

Proiecte speciale