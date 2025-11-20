Horoscopul lui Dom’ Profesor, 21 noiembrie 2025. Despre Astrologie (XLI). Luna cu cearcăn

Pe 21 noiembrie s-au născut Voltaire, Komaravolu Chandrasekharan, Goldie Hawn, Ion Baciu, Traian Grozăvescu, Anghel Dumbrăveanu, Constantin Ciucă, Theodor Constantin.

În calendarul creștin-ortodox este Intrarea în biserică a Maicii Domnului. Dezlegare la pește. Așa că o să fac o salată finlandeză cum m-a învățat Kirsi, soția prietenului meu Pekka.

“Ziua în care începe iarna, Ovidenia, este o sărbătoare a luminii, care sparge întunericul iernii, al morţii. Tema principală a legendelor consacrate acestei zile fiind văzul, vederea, lumina ochilor, prima vedere, prima apariţie, prima impresie – viziune asupra Lumii, viziunea lui Iisus, a cerului care se deschide, a armoniei divine, a lumânărilor aprinse pentru cei care nu au avut parte la trecerea din această viaţă” Antoaneta Olteanu, CPR, 2001, pagina 490.

Motivul creştin al Maicii Domnului care se împărtăşeşte din Biserică, care „vede tot şi aduce lumină”, urmează unor vechi parctici magice apotropaice. Sătenii noştrii au avut întotdeauna imaginaţie. Astfel se spune că cei care se pricep, solomonarii, „văd lucruri” în această zi şi fetele mari pot să-şi „vadă” ursitul.

Sărbătoarea creştină a Luminii şi eresul popular se suprapun peste un arhetip, vechi de când lumea. Este, din nou, pentru a câta oară, motivul lupului, de data aceasta al Lupul cel Şchiop, avatarul Sfântului Andrei.

Magicul şi înţeleptul Lup Şchiop cu care se sfătuia Zamolxe în pădurea din preajma Rumi Davei. Legenda spune că Lupul Şchiop ştia graiul omenesc şi îl vorbea foarte bine. Unii autori sunt de părere că Filipul cel Mare, Lupul cel Şchiop este sărbătoarea centrală a mitologiei lupului. De fapt cine zice lup, dac zice!

Dragi prieteni, astăzi este ultima zi din zodia Scorpionului. Mâine, foarte de dimineaţă, 22 noiembrie, Soarele trece în mod convenţional din zodia Scorpionului în cea a Săgetătorului. Încă odată, precizez că nu trebuie să confundaţi "zodiile" cu "constelaţiile". Zodiile sunt perioade de timp, de calendar, de circa 30 de zile, iar constelaţiile sunt grupuri de stele aflate la distanţe foarte mari, în spaţiu, unele de altele. De fapt, în prezent, Soarele se află în constelaţia Balanţă!

În antichitate timpul era măsurat, calendarul era stabilit, prin observaţia directă a Soarelul, Lunii şi a planetelor şi stelelor. Să ne amintim de "ceasul solar"! De aici denumirea unor constelaţii care a fost făcută după zodii şi nu invers. Ca dovadă concludentă, la alte popoare, care au alt tip de astrologie, constelaţiile respective poartă alte denumiri! Sau sunt alte constelații. Am mai spus, dar o să repet, până o să înţeleagă toată lumea, că nu este greu.

Acum nu ascult epic music, ci muzică cajun, din Louisiana, apoi o să ascult CD-ul cu muzica lui Patsy Cline făcut cadou de una din fetele ei, în Winchester, Virginia, acum foarte mulți ani. Îmi aduc aminte de perioada petrecută la cajuni, urmașii francezilor fugiți din Acadia, Arcadia de fapt, dar francezii grasează, știți voi. Pe scurt, la o supă tipic franțuzească, adică la miezul nopții, era vară și eram afară, fata care îl însoțea pe Kevin a arătat Luna care a avea halo și m-a întrebat ce înseamnă.

Și acum, Luna a fost însoțită, în unele regiuni, de halo. Luna încercănată, cum se spune în gromovnice. Ce este cearcănul, haloul? Oamenii de știință îl numesc halo de 22 de grade. Pentru că inelul luminos este exact într-un unghi solid de 22 de grade.

Haloul este determinat de nebulozitatea din straturile superioare ale atmosferei, de norii cirrus. Este semn de schimbare a vremii.

Așa este și în astrologia clasică, haloul Lunii sau al Soarelui înseamnă schimbare, transformare importantă.

Cu, sau fără halo, Luna este în noaptea aceasta lângă steaua Dschubba din Săgetător și se îndreaptă spre Marte și Tau Scorpii, în aceiași zodie.

Urmez sfatul domniilor voastre și fac un sumar al discuțiilor pe Dimineața Astrologilor. Vedeți domniile voastre, dragi lupi, padawani și hobbiți, astronomia este un produs derivat din astrologie, o susțin savanții istorici, am dat altădată citatul și sursa. Astrologii, mathematicus, cum se numeau în antichitate și evul mediu, știau cu un secol înainte de Nașterea lui Iisus Hristosul că Pământul este rotund și se învârtește în jurul Soarelui.

Ia spuneți-mi, observațiile se făceau noaptea, când sunt stele, așa este, nu? Iar constelația în care urma să fie Soarele, ziua... unde era? La antipozi. Iar călătorii au relatat despre ”curbura” pământului.

Tot în secolul întâi înainte de Hristos, lumea îl creditează pe Hipparchus din Niceea, dar cred că se știa mai dinainte – ei bine, s-a constat că stelele fixe, NU erau fixe! Se mișcau! Concluzia a fost că Pământul se mișcă, nu toate stelele, iar de aici până la mișcarea de revoluție și rotație nu a fost decât un pas.

Câțiva astrologi, astronomi, spuneți-le cum vă place, eu nu mă supăr, știau adevărul, dar nu și-au pus pielea în pericol, mai ales după ce s-a instalat creștinismul ca religie de stat în Imperiul Roman, o religie asiatică fanatică și intolerantă, cam cum este islamul astăzi. Problema a apărut după apariția tiparului, când scrierile unor astrologi-astronomi s-au răspândit și lumea a început să-și pună întrebări. Prostimea a existat mereu pentru că cei mari și tari au ținut-o în ignoranță, așa era mai ușor de condus. Mereu cei bogați și puternici găsesc mijloace pentru păcălit mulțimea. Religia, televizorul, netul...

Iar cei câțiva care nu se lasă păcăliți, nu contează, sunt exotici, populiști, cum se spune în derâdere astăzi.

S-a terminat CD-ul cu muzică cajun, trebuie să-l schimb cu Patsy Cline și apoi o să văd o comedie cu Norman Wisdom, un film alb-negru din vremea când se făceau filme adevărate, nu jocuri de computer. Păcat că moare o felie de timp, generația mea, am avut multe lucruri bune și bine făcute, filmele, muzica, cultura generală, morala și etica mic burgheză și mai ales, am păstrat pacea mondială. Sic transit!

Totuși, cred că o să văd și un film pe Netflix. Mi-a fost recomandat, de către fata mea, ”The Thursday Murder Club”. Să vedem…

De un singur lucru sunt ferm convins: că mâine este, în definitiv, o altă zi!

BERBEC Zările par senine, la serviciu și acasă. Reuşeşti să cazi de acord şi să închei o alianţă cu cineva din anturaj, sau din famile. Evită semnele de pământ și de apă, nu sunteți pe același drum! Mai bine fa-ti ordine in hartii, sau in foldere. O sa gasesti ceva ce iti va da o idee grozava! În ceea ce priveşte sănătatea stelele te averizează că bei prea puţine lichide. Nu uita că o apă de bună calitate este cheia sănătăţii şi a unei vieţi lungi. Nu lăsa pe nimeni, chiar bine intenţionat, să facă pe mediatorul în problemele tale sentimentale sau familiale.

TAUR Întrebări care vin și se duc, tu rămâi cu găsirea răspunsurilor. Ești într-o formă bună, dar evită efortul fizic. Nu oferi explicații, când nu ți le cere nimeni, e dovadă de slăbiciune! Totul pare perfect, dar vai, ţine numai o zi! Trebuie să iei măsuri – planifică-ţi timpul în aşa fel încât să ai mai mult timp liber. Chiar dacă ai nevoie de mai mulţi bani (cine nu are ?) nu-ţi sacrifica pasiunile tale şi micile plăceri pe altarul viţelului de aur, care viţel este probabil unul dintre cozodiacalii tăi!

GEMENI Ești optimist și ironic. Nimic nou! Totul e să știi când trebuie să te oprești, să nu exagerezi în nimic. Încearcă să-ți faci aliați printre colegi, așa poți aplana unele bârfe și intrigi! Nu eşti prea vesel azi, de aceea e bine să-ţi faci de lucru prin oraş, să te plimbi, poate faci ceva ordine prin haine, în orice caz să nu stai fără să faci ceva, să nu laşi furtunoasele gânduri să te cuprindă şi să te conducă - pâna seara iţi vei reveni. Cu Mercur, retrograd, patronul tău cosmic, bine aspectat ai parte de o veste bună care te poate ajuta în viitor să câştigi mai mulţi bani. Poate...

RAC Ziua este favorabilă pentru derularea unor proiecte profesionale, sau de învățământ. Atenție, trebuie să te concentrezi foarte bine, ai o mare putere de focalizare, pe termen scurt, însă! Stagnezi pe o pozitie profesionala care nu prea se potriveste cu visele tale. Cu mai multa tenacitate si noroc o sa ajungi unde iti doreai. Dar trebuie să-ţi faci un plan, o strategie, pentru Numele Lui Dumnezeu! Nu mai aştepta să trecă timpul, nu te mai mulţumi cu puţin, cu firimituri de pe jos. Începe chiar de astăzi.

LEU În mod cert nu trebuie să faci nicio operațiune bancară, nicio speculație financiară, nu da și nu lua bani cu împrumut. Evită casele de pariuri și jocurile de noroc, azi sunt pagubă curată! Analizeaza bine şi vei vedea ca este o situatie obiectiva. Trebuie să redescoperi şi să te apropii de dorinţele şi nevoile tale originare, de nucleul motivaţiilor tale. Vei descoperi ce departe te-a dus valul vieţii de ceea ce îţi doreai tu de fapt. Nu ar fi rău să găseşti o cale de apropiere dintre ceea ce trebuia să fie şi ceea ce este în prezent. Ziua de astăzi îţi este favorabilă în domeniul profesional.

FECIOARĂ Astăzi trebuie să te ocupi de treburile administrative, facturi, bănci - toată catastrofa, vorba lui Zorba Grecul! Din fericire, relaţiile în cuplu merg bine şi ai ajutor în acţiunile tale. Nu pierde timpul! Timpul trece, copii cresc, oamenii se ofilesc, iată, momentul a trecut şi zgura parerilor de rau se adună în inimă. Evită perioada aceasta de timp, mai ales în cursul dimineţii, să dai sau să iei bani cu împrumut, sau să faci operaţiuni financiare importante. Dar, neapărat, neapărat, fă mai multă mişcare!

BALANŢĂ Dragostea este pozitiv influenţată, la fel şi carisma proprie a nativilor din zodie. Profită de bunătatea stelelor, dar fără să exagerezi. Mai ales evită excesul de vanitate, prostie și minciună! Ai prea multe pe cap, s-au adunat multe probleme. Cu toate că eşti nervos, trebuie să maschezi acest lucru şi să araţi bunăvoinţă şi diplomaţie. Aşa poate poţi să faci rost de ajutor!

SCORPION Nu lua în considerare bârfele şi intrigile, în sensul să nu reacţionezi în niciun fel, imediat. Dar descifrează mesajul lor, nu iese fum, fără foc! O zi de vineri bună, fără necazuri mari! O anumită rutina se cere în profesie sau meserie şi se numeşte metodă, dar, atenţie, în dragoste trebuie sa aduci mereu ceva nou, ca să-i intreţii mereu flacăra! Trebuie, astăzi, să-ţi cauţi cu grijă cuvintele!

SĂGETĂTOR Eşti prea direct, prea vrei totul, acum, astăzi! Mai multă iscusință, aplică tehnica "feliilor de salam", concentrează-te pe un singur lucru, acţiune, finalizează și apoi, mai faci un pas! Păstrează-ţi zâmbetul pe buze, ciripeşte în continuare bârfe mondene şi vei fi cel mai apreciat. Nu te băga in discuţii serioase care privesc bani sau interesul altora. O zi bună. Poţi să-ţi iei o recuperare sau pur şi simplu te simţi foarte bine după orele de program. Concentrează-te astăzi pe relaţiile tale sentimentale. Foloseşte cu isteţime resursele pe care le ai!

CAPRICORN Dimineaţa poţi întâlni nişte obstacole. Nu te descuraja, nu mormăi că numai ţie ţi se întâmplă! Fii atent la sursele tale, oportunităţile abundă, undeva există și o veste bună pentru tine! Cu obstacole, sau fără, daca stai acasă şi trebăluieşti, este o zi excelentă, dacă nu - este la fel de bună in realizări şi în afirmarea ta la serviciu. Cu toate că nu prea ai bani, visele tale de mărire şi de imbogăţire nu-ţi dau pace. Continuă, norocul ajută pe cei îndrăzneţi! Ţi-ai programat din timp ziua aceasta pentru cumpăraturi în oraş, dar iata ceva neaşteptat te face să-ţi schimbi planurile. Este, totuşi, o veste bună!

VĂRSĂTOR Nu lăsa problemele şi dorinţele să te depăşească. Rezolvă, fă ceea ce poţi, iar dacă este chiar imposibil... uită! Nu-ţi face planuri să construieşti piramide, pentru că nu eşti faraon! Stelele favorizează o seara relaxantă şi odihnitoare pe care o meriţi. Dupa cum spune inteleptul, la un prieten trebuie sa gaseşti aprobarea faptelor tale, dar si un sfat adevarat, un pahar de apă şi o carte buna! Aşa că te poţi duce în vizită la un prieten. Astăzi nu trebuie sa forţezi lămurirea unor situaţii, deoarece atuul pe care te bazezi deseori, intuiţia şi inspiraţia, nu te ajută prea mult.

PEŞTI Astăzi te concentrezi cu dificultate. Eşti obosit şi toamna capricioasă nu te ajută deloc. Trebuie să te relaxezi şi să vezi un film, o comedie, care să-ţi redea tonusul şi ritmul necesar! Iţi place viaţa senină şi senzuală. Inconjoară-te de lucruri placute, nu îţi trebuie mulţi bani, ci doar mult bun gust. Stelele si conjunctura astrologica te avantajeaza astazi, protejandu-te eficace impotriva atacurilor dusmanilor stiuti si nestiuti. Astazi trebuie sa eviti asumarea de angajamente si responsabilitati pe termen lung, sa nu faci promisiuni gen pielea ursului din pădure - pe care apoi o să le regreţi!