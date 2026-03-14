Un ofițer al unei unități secrete ruse a fost arestat după ce a folosit Google Translate într-un complot de asasinat

Un ofițer rus din unitatea secretă Center 795 a fost arestat în Columbia după ce FBI a interceptat conversațiile sale cu un agent străin, traduse prin Google Translate, relatează theins.ru.

Denis Alimov, în vârstă de 42 de ani, a fost reținut pe 24 februarie 2026 pe aeroportul internațional El Dorado din Bogotá. Autoritățile columbiene au acționat în baza unui mandat internațional emis la cererea procurorilor federali din Statele Unite.

Alimov sosise cu un zbor din Istanbul și avea o rezervare la un resort din Cartagena, prezentându-se drept turist. În realitate, potrivit anchetatorilor americani, el era un fost membru al unității speciale Alfa a FSB și, din 2023, un ofițer senior al unei structuri clandestine cunoscute sub numele de Center 795.

Procurorii susțin că acesta ar fi coordonat o operațiune de asasinare a doi opozanți ceceni ai Kremlinului stabiliți în Europa. Pentru fiecare dintre ținte ar fi oferit o recompensă de 1,5 milioane de dolari, suma urmând să fie plătită indiferent dacă persoanele erau aduse în Rusia moarte sau „legal deportate”.

Ancheta care a dus la arestare a durat mai bine de un an. FBI a reușit să monitorizeze comunicarea dintre Alimov și presupusul său agent din străinătate, Darko Durovic.

Cei doi nu vorbeau aceeași limbă. Alimov comunica în rusă, iar Durovic în sârbă. Pentru a depăși această barieră, au folosit Google Translate. Mesajele erau traduse din rusă în sârbă și invers, apoi trimise prin aplicații criptate.

Problema a apărut în momentul în care textele traduse au fost procesate pe serverele companiei Google din Statele Unite. În baza unui mandat judecătoresc, FBI a obținut acces la aceste înregistrări și a putut citi conținutul integral al conversațiilor.

Potrivit unei surse apropiate investigației, interceptarea a fost chiar mai eficientă decât un wiretap clasic, deoarece „mesajele ajungeau deja traduse și transcrise”. În noiembrie 2024, Durovic îi transmitea lui Alimov: „În acest moment nu pot confirma locația din New York, deoarece mă aflu în Muntenegru. Mă voi întoarce la New York în jurul datei de 20 decembrie și voi încerca să-l găsesc acolo”.

Cazul a atras atenția și asupra unei unități despre care se cunosc foarte puține detalii: Center 795. Structura ar fi fost creată în decembrie 2022, după o serie de eșecuri atribuite unei alte unități a serviciilor militare ruse.

În anii precedenți, operațiunile GRU au fost afectate de expunerea publică a mai multor agenți implicați în operațiuni clandestine din Europa. Potrivit unor documente interne citate în investigații jurnalistice, această structură devenise „o povară”.

Noua unitate, identificată și ca Military Unit 75127, ar fi fost concepută ca o structură autonomă. Ea ar raporta direct către Valeri Gherasimov, șef al Statului Major General al armatei Rusiei.

Mandatul ar include operațiuni de informații, sabotaj, misiuni speciale în Ucraina și operațiuni de neutralizare a unor adversari ai regimului rus în străinătate.

Potrivit investigației, unitatea ar funcționa sub acoperirea companiei Kalashnikov Concern, producătorul celebrului pușcă de asalt AK-47.

Ofițerii ar figura oficial pe statul de plată al companiei, iar baza operațională ar fi într-o clădire administrativă din complexul militar Patriot Park, în apropiere de Moscova. Activitățile de pregătire ar fi mascate drept teste de armament.

Finanțarea ar proveni din contracte de stat gestionate prin companii din industria de apărare. Investigația menționează implicarea miliardarului Andrei Bokarev și legături cu conglomeratul Rostec condus de Serghei Cemezov.

Documente interne citate în investigație arată că Center 795 ar avea aproximativ 500 de membri împărțiți în trei direcții principale: informații, operațiuni de asalt și suport militar.

Structura ar include echipe de recunoaștere cu drone, specialiști în interceptări radio, echipe de supraveghere și unități de lunetiști. În paralel, ar exista grupuri de intervenție capabile să desfășoare operațiuni independente.

Direcția de suport ar dispune chiar de armament greu, inclusiv tancuri T-90A și sisteme de lansatoare multiple Smerch.

Pentru a executa planul de eliminare a unor opozanți ceceni, Alimov l-ar fi recrutat pe Durovic ca agent operativ în Occident. Cei doi s-ar fi întâlnit la Moscova în octombrie 2024, unde ar fi fost stabilite detaliile misiunii.

Durovic ar fi primit un avans de 60.000 de dolari și promisiunea unei plăți de 1,5 milioane de dolari pentru fiecare țintă capturată sau ucisă. Într-un alt mesaj, acesta scria despre una dintre persoane: „Cred că îl vom găsi în curând, nu poate să se deplaseze permanent. La un moment dat se va relaxa și va cădea în capcană”.

Ancheta a arătat că suspectul a căutat online informații despre arme, inclusiv modele Glock 17, Glock 21 și Glock 22.

Durovic a fost arestat în Statele Unite în martie 2025. Autoritățile au continuat să investigheze cazul timp de aproape un an. În februarie 2026, Alimov a plecat din Rusia folosind un pașaport emis pe o identitate falsă și a zburat spre Columbia. Autoritățile americane și europene colaboraseră deja cu Interpol și cu autoritățile columbiene.

La scurt timp după aterizare, ofițerii de imigrare l-au reținut. El se află în prezent în custodie în Columbia și așteaptă procedurile de extrădare către Statele Unite, unde riscă pedeapsa cu închisoarea pe viață.

Ancheta arată că unitatea despre care se presupune că a fost creată pentru a opera complet clandestin a fost compromisă de o eroare elementară de securitate. Două persoane implicate într-o operațiune secretă au folosit un instrument online obișnuit pentru a comunica, iar acele traduceri au devenit probe într-un dosar penal.