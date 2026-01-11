Ne apropiem de gravitația cuantică? O perspectivă clasică în cinci dimensiuni

Una dintre cele mai mari probleme ale fizicii moderne este reconcilierea lumii cuantice cu gravitația. La nivel de atomi și particule, universul se supune regulilor mecanicii cuantice, în timp ce la nivel de planete, stele și a universului însuși, relativitatea generală descrie cu precizie structura spațiu-timpului. Deși fiecare dintre aceste teorii funcționează impecabil în domeniul său, unirea lor într-o singură teorie coerentă a realității rămâne un vis neîmplinit.

Dar dacă am privi universul dintr-o perspectivă complet nouă?

Problema nu este doar că gravitația ar trebui cuantificată. Chiar mecanica cuantică însăși are mistere fundamentale. Cum pot particulele să se comporte ca unde și particule în același timp? De ce par unele efecte să se transmită instantaneu între sisteme îndepărtate?

Bell a arătat că niciun model clasic în cadrul celor patru dimensiuni ale spațiu-timpului nu poate explica complet aceste fenomene. Așa-numitele corelații cuantice nu pot fi reproduse simplu, prin concepte obișnuite. Avem de-a face cu o întrebare esențială: universul chiar este ciudat sau doar îl privim dintr-un unghi greșit?

O abordare recentă publicată într-un articol în Scientific Reports sugerează că răspunsul ar putea fi… o dimensiune în plus. În loc să încercăm să „cuantizăm” gravitația, poate că atât efectele cuantice, cât și gravitația derivă dintr-o structură clasică mai profundă, prezentă într-un spațiu cu cinci dimensiuni. Această a cincea dimensiune acționează ca un parametru de evoluție, permițând spațiu-timpului să se dezvolte într-un mod nou și oferind posibilitatea de a explica atât comportamentul particulelor, cât și al gravitației prin legi clasice.

În acest cadru, particulele nu există ca obiecte fixe de la început. Ele se formează din „linii de univers” (worldlines), traiectorii care se auto-assemblează treptat pe măsură ce parametrul suplimentar avansează. Inițial haotice, aceste linii se stabilizează și formează lumea clasică pe care noi o percepem. Din perspectiva unui observator, dinamica lor explică rezultatele aparent „bizare” ale mecanicii cuantice, dar la nivelul celor cinci dimensiuni, totul rămâne clasic.

În mecanica cuantică, experimentul EPR (Einstein-Podolsky-Rosen) arată că două particule pot rămâne „legate” între ele, astfel încât măsurarea uneia pare să afecteze instantaneu cealaltă, chiar dacă sunt foarte depărtate. Acest fenomen pare să încalce ideea că nimic nu se poate deplasa mai repede decât lumina.

În teoria cu cinci dimensiuni, aceste corelații apar într-un mod diferit. Particulele urmează linii de univers care se formează gradual în funcție de parametrul suplimentar, a cincea dimensiune. Influențele între particule se propagă de-a lungul acestor linii, „local” în cadrul celor cinci dimensiuni, iar ceea ce pare instantaneu pentru noi, în patru dimensiuni, este de fapt un efect al structurii mai profunde a spațiu-timpului. Astfel, corelațiile EPR nu încalcă viteza luminii; ele sunt doar o consecință a perspectivei noastre limitate la patru dimensiuni.

În același mod, experimentul cu două fante poate fi explicat intuitiv. O particulă nu este un obiect fix, ci este descrisă de mai multe linii de univers care interacționează între ele. Pe măsură ce aceste linii evoluează în a cincea dimensiune, ele generează tiparele de interferență observate ca „unde”. Linia de univers care ajunge la detector determină rezultatul final de tip particulă. Ce pare paradoxal în patru dimensiuni, comportamentul simultan de undă și particulă, devine clar: interferența apare datorită interacțiunii liniilor de univers, iar rezultatul concret se obține natural, fără a încălca principiile clasice.Oferind claritate fenomenelor cuantice

Cel mai surprinzător aspect este că fenomene complexe, precum entanglementul și interferența de tip dublu-slit, pot fi înțelese intuitiv într-un cadru clasic cinci-dimensional. Aceasta contrazice ideea că mecanica cuantică ar fi „în mod fundamental” contraintuitivă. Mai mult, teoria face predicții testabile: de exemplu, entanglementul indus de gravitație nu apare, iar informația despre traseul unei particule în experimentul cu două fante ar putea fi obținută fără a distruge tiparul de interferență.

Gravitația este, de asemenea, inclusă: curburile spațiu-timpului se relaxează treptat în raport cu parametrul de evoluție. Deoarece materia și gravitația se dezvoltă gradual pe direcția timpului, teoria oferă și o explicație pentru fluxul aparent al timpului.

Această teorie sugerează că misterele cuantice și gravitația ar putea fi manifestări ale aceleiași realități clasice, dacă suntem dispuși să privim dincolo de cele patru dimensiuni obișnuite. Comportamentul „bizar” al particulelor nu ar fi o caracteristică a naturii, ci consecința perspectivei noastre limitate.

În prezent, teoria reprezintă un prim pas. Urmează să se verifice dacă poate reproduce complet succesul mecanicii cuantice, inclusiv modelul standard al particulelor, și dacă rămâne validă în condiții extreme, precum găurile negre. Dacă da, această abordare ar putea deschide o cale complet nouă către înțelegerea gravitației cuantice, potrivit nature.com.

Articol scris de Cătălina Oana Curceanu, director de cercetare în fizica particulelor elementare și fizica nucleară la Laboratori Nazionali di Frascati, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Roma, Italia), și colaborator al Scientia.ro