Un startup israeliano-american spune că a creat o particulă capabilă să „diminueze” lumina solară

Un startup israeliano-american spune că a creat o particulă capabilă să „diminueze” lumina solarăRazele soarelui. Sursa foot: Pixabay
Un startup evaluat la 60 de milioane de dolari susține că a dezvoltat o particulă revoluționară care ar putea reduce lumina solară care ajunge pe Pământ. Compania afirmă că tehnologia ar putea fi folosită pentru a combate schimbările climatice, prin limitarea radiației solare, informează futurism.com.

Cercetătorii încearcă să controleze lumina soarelui

Startup-ul israeliano-american Stardust Solutions a anunțat că a strâns 60 de milioane de dolari, cea mai mare finanțare dedicată până acum unei tehnologii menite să răcească planeta prin reducerea directă a luminii solare.

Această abordare, cunoscută sub numele de geoinginerie solară, este surprinzător de simplă în teorie: prin dispersarea de particule fine în atmosferă, similare efectelor unei erupții vulcanice, se poate diminua căldura care ajunge pe suprafața Pământului.

Totuși, ideea stârnește controverse majore. Oamenii de știință avertizează că impactul pe termen lung este necunoscut, iar dilemele legate de guvernanță rămân neelucidate: cine decide unde și când sunt eliberate aceste particule și cine răspunde în cazul unor efecte adverse?

Echipa Bayern München și-a doborât propriul recordul din Bundesliga stabilit în urmă cu peste 50 de ani
Péter Magyar invocă o alegere „între Est și Vest”, în timp ce prezența la urne atinge niveluri record

Conform sursei, Stardust pregătește publicarea a două documente menite să susțină interesul public: un set de principii directoare și un cadru de 14 pagini, fără a oferi însă detalii despre particula inovatoare în dezvoltare.

Anul trecut, Yanai Yedvab, CEO al Stardust Solutions și fost fizician de rang înalt în guvernul israelian, declara pentru Heatmap News:  „Firma lucrează la o particulă pe care știm de la început cum să o producem la scară largă, la un cost relativ redus”.

Lipsa detaliilor stârnește îngrijorare în rândul cercetătorilor de mediu

Compania Stardust caută o particulă alternativă care să elimine efectele negative asociate cu tehnologiile anterioare, dar natura exactă a acestei particule rămâne un mister. În documentele recente publicate, firma nu oferă detalii concrete, iar Yedvab a declarat pentru The Atlantic că lansarea oficială a informațiilor este programată „în lunile următoare”.

Cercetătorii încearcă să controleze lumina soarelui

Cercetătorii încearcă să controleze lumina soarelui. Sursa foto: Pixabay

Lipsa clarității stârnește îngrijorare în rândul cercetătorilor de mediu, mai ales că Stardust este o entitate privată cu intenția de a comercializa tehnologia sa guvernelor și organizațiilor internaționale.

„Nu știe nimeni ce intenționează să trimită în stratosferă și totul pentru profit”, a afirmat Cynthia Scharf, specialistă în geoinginerie și cercetătoare senior la Centrul pentru Generații Viitoare, într-un interviu pentru The Atlantic.

Expertul a criticat, de asemenea, documentele companiei, susținând că acestea „repetă slogane optimiste despre transparență, siguranță și guvernanță responsabilă”, fără a oferi detalii concrete despre planurile reale ale firmei.

Mexicul a interzis astfel de practici

În 2023, Mexicul a interzis această practică după ce o firmă startup a dispersat în stratosferă cantități mici de particule de dioxid de sulf cu ajutorul unor baloane meteorologice. În 2021, un proiect similar inițiat de Universitatea Harvard a fost oprit chiar înainte de a începe.

Deși reprezentantul companiei, Yedvab, a declarat pentru The Atlantic că firma intenționează să funcționeze sub supraveghere reglementară, detaliile privind autoritatea care ar trebui să monitorizeze aceste activități rămân neclare, inclusiv locația și jurisdicția acesteia.

Yedvab speră că, în câțiva ani, guvernele vor colabora pentru a stabili reguli internaționale privind modificarea radiațiilor solare, similar Protocolului de la Montreal din 1987, care a reglementat eliminarea treptată a substanțelor care distrug stratul de ozon.

El a subliniat și caracterul urgent al acțiunii: potrivit lui, intervenția promptă ar putea fi crucială pentru viitorul generațiilor viitoare. „Ne dorim ca copiii noștri să trăiască într-o lume protejată de efectele devastatoare ale schimbărilor climatice”, a explicat Yedvab, insistând că, deși geoingineria nu este singura soluție, aceasta reprezintă un instrument unic care poate aborda simultan mai multe provocări climatice.

Cum a ajuns Donald Trump să declanșeze un război pe care aproape nimeni din jurul său nu îl voia?
Dan Andronic: Nu există standard pentru a dărui. Zona bună e acolo unde te simți bine
O greșeală pe care o fac mulți oameni de afaceri. Explicațiile lui Sever Voinescu

