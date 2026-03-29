„Meduza” de la Petrozavodsk, cel mai bizar fenomen OZN din era sovietică

În toamna anului 1977, locuitorii orașului Petrozavodsk, din nord-vestul Uniunii Sovietice, au fost martorii unui fenomen neobișnuit care avea să intre rapid în arhivele celor mai controversate apariții OZN din acea perioadă, relatează pravda.ru.

În dimineața zilei de 20 septembrie, pe cer a apărut un obiect luminos de dimensiuni impresionante, descris de martori ca având forma unei meduze uriașe. Mai exact, laa ora 4:00 dimineața cerul de deasupra Petrozavodskului, în Karelia, s-a transformat într-un spectacol neașteptat.

Locuitorii orașului au raportat apariția unei structuri luminoase uriașe, asemănătoare unei „meduze” plutind deasupra lor și proiectând raze subțiri ca niște ploi de lumină. Martorii, de la polițiști la ingineri, au descris obiectul ca având contururi precise, comportându-se mai degrabă ca o entitate inteligentă decât ca un simplu fragment metalic în cădere.

Fenomenul a captat atenția tuturor și a rămas unul dintre cele mai remarcabile evenimente OZN din istoria sovietică. Strania apariție a fost observată nu doar în Petrozavodsk, ci și în alte regiuni din nordul URSS-ului, ceea ce a amplificat misterul.

Fenomenul de la Petrozavodsk nu s-a limitat la granițele sovietice. Martori au raportat apariții similare în Helsinki și Copenhaga, iar piloții unui zbor comercial au observat sfere luminoase care păreau să le însoțească aeronavele la altitudini de croazieră, ignorând complet regulile cunoscute ale aerodinamicii.

Surprinzător, radarele militare nu au înregistrat niciun obiect, ceea ce sugerează o tehnologie stealth dezvoltată cu mult timp înainte. Oamenii de știință au subliniat că, dacă aceste obiecte ar fi reprezentat vreo amenințare, erau perfect adaptate pentru a rămâne nedetectabile.

Fizicianul Dmitri Lapșin a explicat pentru Pravda.Ru că luminozitatea intensă și structura neobișnuită a obiectelor nu pot fi explicate prin fenomene atmosferice convenționale, descriindu-le ca manifestări de energie extremă capabile să influențeze mediul înconjurător.

În același timp, inginerul Novozhilov din Kurkiyoki a comparat apariția cu un dirijabil fațetat, de aproximativ 100 de metri lungime, care plutea silențios și desfășura o sferă mai mică de recunoaștere, manevre imposibile pentru tehnologia anilor 1970.

Autoritățile sovietice au răspuns rapid la apariția unor fenomene aeriene neobișnuite prin lansarea Programului „Setka-AN”, marcând prima recunoaștere oficială a unor activități neobișnuite în atmosferă.

Echipele de cercetători au examinat rapoartele, însă mecanismele fizice care stăteau la baza fenomenului au rămas neelucidate. Odată cu observarea așa-numitelor „meduze”, au fost sesizate și manifestări biologice neobișnuite: trandafirii au înflorit neașteptat, iar lacurile au prezentat o activitate biologică intensificată, evocând modificările ionosferice locale provocate de erupțiile solare.

Caracteristici ale fenomenului

Formă: Meduze luminoase, cu structură octogonală, aparent dirijabile

Zgomot: Practic inexistent, chiar și la altitudini reduse

Efecte: Defecțiuni electronice și creștere anormală a vegetației

Astrofizicianul Alexey Rudnev a declarat pentru Pravda.Ru că, deși unii au încercat să explice apariția ca pe niște aurore rare, geometria precisă și desprinderea fragmentelor sugerează o origine mecanică. Alte teorii au încercat să lege fenomenele de lansarea rachetei Kosmos-955 de la Plesetsk, însă martorii oculari au semnalat că evenimentele au avut loc anterior lansării, iar comportamentele observate nu puteau fi justificate prin gazele de eșapament ale rachetei.

Astronomul Pavel Gromov a atras atenția asupra faptului că obiectele de dimensiuni considerabile, care rămân nevăzute de radar, pot indica fie o defecțiune totală a echipamentului, fie existența unei tehnologii avansate capabile să absoarbă activ undele radio.

Era vorba de un meteorit? Nu. Spre deosebire de meteoriți, care cad rapid și urmează traiectorii previzibile, obiectul observat deasupra Petrozavodskului se mișca lent și emitea fascicule luminoase concentrate, comportamente incompatibile cu o „minge de foc”.

De ce radarele nu l-au înregistrat? Specialiștii sugerează că obiectul ar fi fost învăluit de un nor ionizat, capabil să absoarbă sau să difuzeze semnalele radar. Aceasta l-ar fi făcut practic invizibil pentru sistemele standard de supraveghere aeriană ale perioadei.

Au existat pagube raportate? Da, martorii au menționat apariția unor găuri minuscule topite în geamuri, pe care le-au asociat cu ceea ce au descris drept o „ploaie ușoară” asemănătoare meduzelor.