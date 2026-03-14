Rusia a clasificat-o agent străin pe strănepoata fostului lider sovietic Nikita Hrușciov

Autoritățile din Rusia au inclus-o pe Nina Hrușciova, profesoară universitară din Statele Unite și strănepoata fostului lider sovietic Nikita Hrușciov, pe lista persoanelor desemnate drept „agenți străini”, potrivit agenției Reuters..

Măsura a fost anunțată vineri de Ministerul Justiției de la Moscova și face parte dintr-o practică aplicată în ultimii ani împotriva unor politicieni, jurnaliști, artiști și organizații pe care autoritățile ruse le consideră implicate în activități împotriva intereselor statului.

Termenul de „agent străin”, utilizat de legislația rusă, are conotații asociate spionajului și este aplicat persoanelor sau organizațiilor care, potrivit autorităților, desfășoară activități politice sau publice cu sprijin din exteriorul țării.

Nina Hrușciova, în vârstă de 62 de ani, este profesoară la universitatea The New School din New York și a continuat să efectueze deplasări de cercetare în Rusia chiar și după declanșarea invaziei la scară largă a Ucrainei de către Rusia, în 2022.

Contactată de agenția Reuters, Nina Hrușciova a declarat că nu a fost surprinsă de decizia autorităților ruse de a o include pe lista „agenților străini”. Potrivit datelor oficiale, această listă cuprindea, până vineri, 1.164 de persoane și organizații.

„Ar fi fost neglijent din partea lor să nu facă acest lucru mai devreme sau mai târziu”, a spus ea, adăugând că este prea devreme pentru a evalua efectele concrete ale acestei decizii asupra activității sale.

Potrivit legislației ruse, persoanele desemnate „agenți străini” trebuie să respecte cerințe administrative stricte. Acestea sunt obligate, de exemplu, să marcheze toate materialele publicate — inclusiv postările din rețelele sociale — cu eticheta de „agent străin”. De asemenea, pot apărea restricții privind veniturile și activitățile desfășurate în Rusia.

Unii critici ai Kremlinului au declarat în trecut că au acceptat această etichetă ca pe un simbol al opoziției lor, în timp ce alții spun că statutul creează dificultăți profesionale și sociale, deoarece poate determina evitarea lor de către alte persoane din Rusia.

Nina Hrușciova este strănepoata lui Nikita Hrușciov, lider al Uniunii Sovietice între 1953 și 1964. Acesta a ajuns la conducerea statului după moartea lui Iosif Stalin, dar a fost înlăturat ulterior de alți membri ai conducerii Partidului Comunist.

Comentând decizia autorităților ruse, profesoara a făcut referire la evoluțiile istorice din Rusia și la modul în care sunt privite figurile politice din perioada sovietică.

„Există cu siguranță o ironie istorică, dar nu este nimic șocant. Când Stalin urcă, Hrușciov coboară”, a declarat ea.

Afirmația vine în contextul unor dezbateri recente din Rusia despre moștenirea politică a lui Stalin și a lui Hrușciov. Luna trecută, Rusia a marcat 70 de ani de la discursul rostit de Nikita Hrușciov în 1956 la Congresul Partidului Comunist, în care acesta a denunțat cultul personalității și represiunea din timpul regimului stalinist.

Nikita Hrușciov este cunoscut și pentru decizia din 1954 de a transfera peninsula Crimeea din Republica Sovietică Rusă către Republica Sovietică Ucraineană. Situația teritorială a Crimeei a revenit în centrul atenției în 2014, când Rusia a anexat peninsula după intervenția forțelor sale militare.

De asemenea, liderul sovietic este asociat cu Criza rachetelor din Cuba din 1962, confruntarea dintre Uniunea Sovietică și Statele Unite, în timpul administrației președintelui american John F. Kennedy, considerată unul dintre cele mai tensionate momente ale Războiului Rece.

Potrivit agenției ruse de presă TASS, Ministerul Justiției a afirmat că Nina Hrușciova ar fi „răspândit informații false despre politicile Rusiei” și s-ar fi opus ceea ce Moscova numește „operațiunea militară specială” din Ucraina.

Aceste acuzații stau la baza deciziei de includere pe lista „agenților străini”, mecanism utilizat de autoritățile ruse pentru a reglementa activitățile unor persoane sau organizații considerate implicate în activități politice cu influență externă.

Lista este actualizată periodic și include reprezentanți ai mediului politic, cultural și academic, precum și organizații neguvernamentale și instituții media