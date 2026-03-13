Șeful Rosatom a avertizat că riscurile militare de la centrala Zaporojie sunt în creștere 

Alexei Lihacev, şeful companiei de stat ruse din domeniul nuclear Rosatom, a avertizat, vineri, că riscurile militare din zona centralei nucleare de la Zaporojie, din Ucraina, sunt în creștere.

Lihacev a declarat, după o întâlnire la Moscova cu Rafael Grossi, directorul Agenţiei Internaţionale pentru Energia Atomică (AIEA), că numărul loviturilor de artilerie, al atacurilor cu drone şi al tirurilor de mortiere a crescut în ultimele luni.

„Zona industrială este sub atacuri continue atât cu artilerie, cât şi cu drone, ceea ce provoacă din când în când întreruperea curentului”, a explicat acesta.

Lihacev a declarat că Rusia salută iniţiativa lui Grossi de instituire a unui armistiţiu în jurul centralei de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, unde au avut loc lupte grele între forţele ruse şi ucrainene. El a adăugat că, în acest fel, ar putea fi restabilită alimentarea cu energie electrică a centralei, necesară pentru funcţionare. Un astfel de armistiţiu a fost declarat pentru a cincea oară în această lună, menţionează Reuters.

Rosatom se oferă să vândă altor ţări energie produsă la Zaporojie, iar Rusia este „dispusă să ia în considerare un format internaţional de activitate” a centralei, a mai spus Lihacev.

Rușii controlează centrala nucleară de la Zaporojie din anul 2022, încă din primele săptămâni ale războiului. În prezent, doar 22 de specialiști nucleari acreditați au mai rămas, după ce mii de angajați au fugit sau s-au ascuns.

Înainte de invazia Rusiei, centrala asigura peste o cincime din electricitatea necesară Ucrainei.