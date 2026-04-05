Secretele găurilor negre și masa bozonilor Higgs: o soluție geometrică în șapte dimensiuni

Una dintre cele mai profunde enigme ale fizicii moderne este așa-numitul paradox al informației în găurile negre. Conform mecanicii cuantice, informația nu poate fi distrusă niciodată. Și totuși, atunci când o gaură neagră se evaporă, pare că tot ceea ce a căzut în ea dispare pentru totdeauna. Dar dacă problema nu este în legile fizicii… ci în modul în care privim geometria universului?

În anii ’70, Stephen Hawking a arătat că găurile negre nu sunt de fapt complet negre: ele emit radiație și, în timp, se evaporă. Această descoperire a fost revoluționară, dar a deschis o problemă fundamentală. Dacă o gaură neagră dispare complet, ce se întâmplă cu informația despre materia care a intrat în ea? Conform mecanicii cuantice, aceasta ar trebui să fie conservată. Dar evaporarea completă pare să o șteargă definitiv.

Această tensiune între relativitatea generală și mecanica cuantică este un semnal că înțelegerea noastră despre spațiu, timp și materie este incompletă.

O abordare recentă, publicată într-un articol în revista General Relativity and Gravitation, propune o idee surprinzătoare: poate spațiu-timpul nu doar se curbează, așa cum spune relativitatea generală, ci și „se răsucește”.

Această proprietate poartă numele de torsiune și apare într-o extensie a teoriei gravitației, numită teoria Einstein–Cartan. În plus, modelul este formulat într-un spațiu cu șapte dimensiuni, construit pe o structură geometrică specială, numită varietate G2.

Această torsiune nu este doar un detaliu matematic: ea poate genera efecte fizice complet noi.

La densități extreme, apropiate de scara lui Planck, această torsiune geometrică produce o forță repulsivă.

În mod obișnuit, gravitația face ca materia să colapseze fără oprire într-o gaură neagră. Dar aici apare ceva nou: această nouă forță balansează colapsul și oprește evaporarea finală.

Rezultatul? Găurile negre nu dispar complet. În schimb, ele lasă în urmă un „rest” stabil, extrem de mic, dar finit.

Această idee schimbă complet perspectiva: dacă gaura neagră nu dispare, atunci nici informația nu trebuie să dispară.

Ce se întâmplă, atunci, cu informația?

În acest cadru, restul stabil al găurii negre acționează ca un fel de „hard disk” cosmic. Informația nu este pierdută, ci codificată în moduri subtile în structura internă a acestui obiect.

Mai precis, ea este stocată în așa-numitele moduri quasi-normale, vibrații ale geometriei și ale câmpului de torsiune. Aceste vibrații pot păstra o cantitate uriașă de informație, suficientă pentru a reconstrui tot ceea ce a intrat în gaura neagră.

Ceea ce părea o pierdere ireversibilă devine, astfel, un proces de stocare extrem de eficient.

Poate cel mai fascinant aspect al acestei teorii este că nu se oprește la găuri negre, ci face o punte directă către fizica particulelor.

Prin reducerea dimensiunilor de la șapte la patru (spațiul pe care îl observăm), proprietățile geometriei generează în mod natural o scară de energie bine cunoscută: scara electroslabă, asociată cu câmpul Higgs.

Mecanismul Higgs este responsabil pentru faptul că particulele fundamentale au masă. În mod obișnuit, valoarea acestui câmp este introdusă „manual” în teorie.

Dar aici apare o idee radicală: aceeași torsiune geometrică care stabilizează găurile negre ar putea determina în mod natural această valoare. Masa particulelor și stabilitatea găurilor negre ar avea aceeași origine geometrică profundă.

Dacă aceste dimensiuni există, de ce nu le observăm?

Răspunsul ține de energia necesară pentru a le explora. Excitațiile asociate acestor dimensiuni ar avea mase uriașe, mult dincolo de ceea ce poate produce orice accelerator actual, inclusiv acceleratorul LHC la CERN.

Dar asta nu înseamnă că teoria nu poate fi testată.

Semnăturile ei ar putea apărea în altă parte: în structura radiației cosmice de fond, în undele gravitaționale primordiale sau chiar în natura materiei întunecate. Resturile stabile de găuri negre ar putea contribui la această componentă misterioasă a universului.

Această abordare sugerează o idee interesantă: paradoxul informației nu necesită neapărat o schimbare radicală a mecanicii cuantice, ci o înțelegere mai profundă a geometriei spațiu-timpului.

În loc să rescriem legile fizicii, poate trebuie doar să le privim într-un cadru mai larg, în care dimensiunile suplimentare și torsiunea joacă un rol esențial.

Deocamdată, teoria este un prim pas. Rămâne de văzut dacă poate reproduce complet fizica cunoscută și dacă predicțiile sale vor fi confirmate de observații cosmologice sau experimente viitoare.

Dacă da, atunci ceea ce pare astăzi exotic, un univers în șapte dimensiuni, în care spațiul se răsucește, ar putea deveni cheia pentru a înțelege atât găurile negre, cât și originea masei însăși.

Detalii: link.springer.com

Articol scris de Cătălina Oana Curceanu, director de cercetare în fizica particulelor elementare și fizica nucleară la Laboratori Nazionali di Frascati, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Roma, Italia), și colaborator al Scientia.ro