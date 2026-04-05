Secretele găurilor negre și masa bozonilor Higgs: o soluție geometrică în șapte dimensiuni

Sursa foto: Institute of Experimental Physics of the Slovak Academy of Sciences
Una dintre cele mai profunde enigme ale fizicii moderne este așa-numitul paradox al informației în găurile negre. Conform mecanicii cuantice, informația nu poate fi distrusă niciodată. Și totuși, atunci când o gaură neagră se evaporă, pare că tot ceea ce a căzut în ea dispare pentru totdeauna. Dar dacă problema nu este în legile fizicii… ci în modul în care privim geometria universului?

De ce găurile negre creează o criză în fizică

În anii ’70, Stephen Hawking a arătat că găurile negre nu sunt de fapt complet negre: ele emit radiație și, în timp, se evaporă. Această descoperire a fost revoluționară, dar a deschis o problemă fundamentală. Dacă o gaură neagră dispare complet, ce se întâmplă cu informația despre materia care a intrat în ea? Conform mecanicii cuantice, aceasta ar trebui să fie conservată. Dar evaporarea completă pare să o șteargă definitiv.

Această tensiune între relativitatea generală și mecanica cuantică este un semnal că înțelegerea noastră despre spațiu, timp și materie este incompletă.

O geometrie mai bogată: spațiu-timpul care „se răsucește”

O abordare recentă, publicată într-un articol în revista General Relativity and Gravitation, propune o idee surprinzătoare: poate spațiu-timpul nu doar se curbează, așa cum spune relativitatea generală, ci și „se răsucește”.

Cum a supraviețuit un loc sfânt prigoanelor și timpului. Povestea unei mănăstiri ascunse în pădure
Trump a anunțat negocieri în curs cu Iranul: „Altfel, arunc totul în aer”. A recunoscut că a trimis arme protestatarilor din Iran. Live text
Această proprietate poartă numele de torsiune și apare într-o extensie a teoriei gravitației, numită teoria Einstein–Cartan. În plus, modelul este formulat într-un spațiu cu șapte dimensiuni, construit pe o structură geometrică specială, numită varietate G2.

Această torsiune nu este doar un detaliu matematic: ea poate genera efecte fizice complet noi.

O forță invizibilă care oprește colapsul

La densități extreme, apropiate de scara lui Planck, această torsiune geometrică produce o forță repulsivă.

În mod obișnuit, gravitația face ca materia să colapseze fără oprire într-o gaură neagră. Dar aici apare ceva nou: această nouă forță balansează colapsul și oprește evaporarea finală.

Rezultatul? Găurile negre nu dispar complet. În schimb, ele lasă în urmă un „rest” stabil, extrem de mic, dar finit.

Această idee schimbă complet perspectiva: dacă gaura neagră nu dispare, atunci nici informația nu trebuie să dispară.

Găurile negre: dispozitive de memorie cosmice

Ce se întâmplă, atunci, cu informația?

În acest cadru, restul stabil al găurii negre acționează ca un fel de „hard disk” cosmic. Informația nu este pierdută, ci codificată în moduri subtile în structura internă a acestui obiect.

Mai precis, ea este stocată în așa-numitele moduri quasi-normale, vibrații ale geometriei și ale câmpului de torsiune. Aceste vibrații pot păstra o cantitate uriașă de informație, suficientă pentru a reconstrui tot ceea ce a intrat în gaura neagră.

Ceea ce părea o pierdere ireversibilă devine, astfel, un proces de stocare extrem de eficient.

Legătura surprinzătoare cu masa particulelor

Poate cel mai fascinant aspect al acestei teorii este că nu se oprește la găuri negre, ci face o punte directă către fizica particulelor.

Prin reducerea dimensiunilor de la șapte la patru (spațiul pe care îl observăm), proprietățile geometriei generează în mod natural o scară de energie bine cunoscută: scara electroslabă, asociată cu câmpul Higgs.

Mecanismul Higgs  este responsabil pentru faptul că particulele fundamentale au masă. În mod obișnuit, valoarea acestui câmp este introdusă „manual” în teorie.

Dar aici apare o idee radicală: aceeași torsiune geometrică care stabilizează găurile negre ar putea determina în mod natural această valoare. Masa particulelor și stabilitatea găurilor negre ar avea aceeași origine geometrică profundă.

De ce nu am văzut aceste dimensiuni suplimentare

Dacă aceste dimensiuni există, de ce nu le observăm?

Răspunsul ține de energia necesară pentru a le explora. Excitațiile asociate acestor dimensiuni ar avea mase uriașe, mult dincolo de ceea ce poate produce orice accelerator actual, inclusiv acceleratorul LHC la CERN.

Dar asta nu înseamnă că teoria nu poate fi testată.

Semnăturile ei ar putea apărea în altă parte: în structura radiației cosmice de fond, în undele gravitaționale primordiale sau chiar în natura materiei întunecate. Resturile stabile de găuri negre ar putea contribui la această componentă misterioasă a universului.

Ce urmează?

Această abordare sugerează o idee interesantă: paradoxul informației nu necesită neapărat o schimbare radicală a mecanicii cuantice, ci o înțelegere mai profundă a geometriei spațiu-timpului.

În loc să rescriem legile fizicii, poate trebuie doar să le privim într-un cadru mai larg, în care dimensiunile suplimentare și torsiunea joacă un rol esențial.

Deocamdată, teoria este un prim pas. Rămâne de văzut dacă poate reproduce complet fizica cunoscută și dacă predicțiile sale vor fi confirmate de observații cosmologice sau experimente viitoare.

Dacă da, atunci ceea ce pare astăzi exotic,  un univers în șapte dimensiuni, în care spațiul se răsucește,  ar putea deveni cheia pentru a înțelege atât găurile negre, cât și originea masei însăși. Inizio moduloFine modulo

Detalii: link.springer.com

Articol scris de Cătălina Oana Curceanu, director de cercetare în fizica particulelor elementare și fizica nucleară la Laboratori Nazionali di Frascati, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Roma, Italia), și colaborator al Scientia.ro

 

23:54 - Cum a supraviețuit un loc sfânt prigoanelor și timpului. Povestea unei mănăstiri ascunse în pădure
23:40 - Raționalizarea carburanților, o măsură necesară în contextul crizei actuale. Explicația lui Traian Băsescu
23:31 - Rogobete a descris relația cu Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru. Ce îi apropie
23:22 - Fostul procuror Marian Nazat: „Părăsirea acestui sistem a fost cea mai bună decizie din viața mea”
23:22 - Răzvan Lucescu a revenit în România pentru a fi alături de tatăl său: E o situaţie grea, complicată. Update
23:10 - Motivul pentru care Meghan Markle nu a fost binevenită la Balmoral, după moartea Reginei Elisabeta

Radu Coșarcă, despre Donald Trump: „Am impresia că văd un film western, că apare bătăușul de la colț”
Trump despre Ormuz: „Nu mai e problema mea"!
România, în malaxorul intereselor globale. În ce direcția este trasă țara
