Ne apropiem de unificarea fizicii cuantice cu gravitația? O nouă abordare geodezică oferă indicii importante

Una dintre cele mai mari probleme ale fizicii moderne este aceea de a găsi o teorie unificată care să descrie atât lumea particulelor elementare, cât și lumea gravitației. La scară mică, universul se comportă conform regulilor mecanicii cuantice, iar la scară mare, mișcarea stelelor, galaxiilor și a Universului însuși este explicată de teoria generală a relativității. Unirea celor două teorii într-una singură este visul fizicii moderne.

Un nou studiu publicat în Physical Review D propune o perspectivă inedită asupra acestei probleme, analizând elementul fundamental care stă la baza relativității generale: geodezicele, adică traiectoriile pe care un obiect le urmează în spațiu-timp. Aplicând principiile mecanicii cuantice asupra acestui concept, autorii studiului sugerează existența unei versiuni „cuantice” a geodezicelor, numită q-dezice, care ar putea oferi indicii observabile despre natura spațiu-timpului la nivel cuantic.

În relativitatea generală, spațiul-timpul este descris de o geometrie care depinde de masa și energia din Univers.. Obiectele în mișcare liberă, de la o minge, până la planeta Pământ în rotația sa în jurul Soarelui, urmează cel mai scurt drum posibil prin acest spațiu-timp curbat: o geodezică.

Pe o suprafață plană, geodezica este o linie dreaptă. Pe o sferă, este un arc de cerc. În spațiu-timp, definiția devine mai complexă, dar ideea rămâne același: geodezicele dictează cum se mișcă totul în univers.

Ce se întâmplă însă dacă spațiul-timp nu este doar curbat, ci și „difuz”, supus incertitudinilor cuantice? Atunci și aceste traiectorii ar putea devia subtil, sau poate chiar dramatic, față de predicțiile relativității clasice.

În mecanica cuantică, particulele nu au poziții și viteze perfect definite; ele sunt descrise prin distribuții de probabilitate. Autorii studiului de care vă relatez au aplicat aceeași idee metricii care definește curbura spațiu-timpului. Într-o versiune cuantificată a metricii, această curbură nu mai are o valoare exactă, ci o combinație de valori posibile, un spațiu-timp cuantic, cu propriile sale fluctuații.

Această reformulare pune însă probleme matematice serioase. Cercetătorii au reușit pentru prima dată să deriveze o ecuație completă care descrie mișcarea unui obiect într-un câmp gravitațional static și sferic, în versiunea sa cuantificată. Ei numesc noua traiectorie rezultată q-dezică, în contrast cu geodezica clasică.

Rezultatul general? Particulele nu mai urmează exact cea mai scurtă cale. Iar această abatere ar putea ascunde semnături ale gravitației cuantice.

Pentru câmpurile gravitaționale obișnuite, cum este cel al Soarelui, diferențele sunt extrem de mici: de ordinul a 10⁻³⁵ (10 la puterea -35) metri. Imposibil de detectat în prezent, aceste efecte sunt complet neglijabile la scări astronomice obișnuite.

Lucrurile devin interesante atunci când în ecuație intră energia întunecată, responsabilă pentru expansiunea accelerată a universului.

Când constanta cosmologică este inclusă în ecuația q-dezicelor, apar deviații semnificative la scară foarte mare, în jur de 10²¹ (10 la puterea 21) metri, aproximativ dimensiunea unui roi de galaxii.

Cu alte cuvinte: la scări mici, diferențele sunt minuscule și nedetectabile; la scări intermediare, precum mișcarea planetelor, nu se observă aproape nicio diferență; la scări cosmice, apar abateri mari față de predicțiile relativității generale.

Acest lucru este extrem de interesant, deoarece tocmai la aceste scări apar mistere nerezolvate: vitezele anormale de rotație ale galaxiilor, distribuția materiei întunecate, comportamentul structurii mari a universului.

Studiul nu doar propune o metodă matematică inovatoare, ci oferă posibilitatea de a compara teoriile gravitației cuantice cu observații astronomice. Dacă q-dezicele chiar descriu corect comportamentul particulelor în spațiu-timp, atunci deviațiile lor la scară cosmică ar putea fi măsurate indirect în viitor, prin: mișcarea galaxiilor, dinamica clusterelor galactice, expansiunea universului, sau semnături în radiația cosmică de fond.

Poate că acesta este ceea ce fizicienii căutau: o mărime observabilă care să facă diferența între diversele teorii ale gravitației cuantice.

Detalii: AICI

Articol scris de Cătălina Oana Curceanu, director de cercetare în fizica particulelor elementare și fizica nucleară la Laboratori Nazionali di Frascati, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Roma, Italia), și colaborator al Scientia.ro