CNSAS confirmă: Gigi Nețoiu, candidat la Primăria Capitalei, a fost cadru al Securității

Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității a finalizat, vineri, 5 decembrie, analiza candidaților înscriși la alegerile locale din 7 decembrie, inclusiv pe cei aflați în cursa pentru Primăria Municipiului București. În urma verificărilor, instituția a anunțat că doar în cazul unui candidat apare o legătură oficială cu Securitatea: independentul Gigi Nețoiu.

Potrivit CNSAS, informațiile relevante au fost obținute pe 25 noiembrie, când instituția a primit „informații noi și neprocesate, respectiv o fișă de evidență cadre”. Din documentul original rezultă că Gigi Nețoiu „a fost cadru al Securității Municipiului București în perioada 1985–1989”.

Aceste date sunt incluse în fișa de evidență cadru și au fost verificate în baza arhivelor disponibile. CNSAS a precizat că, în afara acestor documente, nu există alte situații similare în cazul celorlalți candidați la funcția de primar general sau din restul competiției electorale locale.

Candidatul independent nu a negat trecutul profesional și a confirmat public, într-un interviu precedent, că a activat ca ofițer în structurile Securității. În declarația consemnată, Gigi Nețoiu a spus:

„Era în 1985, eu ieşisem ofiţer de informaţii şi lucram la Serviciul 510, ce aparţinea de Direcţia a 5-a (...) Eu eram tânăr ofiţer atunci şi aveam în subordine cam 150 de subofiţeri.”

Informațiile prezentate de CNSAS corespund cu afirmațiile sale. În perioada menționată, Serviciul 510, subordonat Direcției a 5-a, era responsabil de operațiuni în zona de securitate internă, inclusiv protecția demnitarilor și activități de supraveghere.

Prin urmare, candidatul nu se află în situația obișnuită în care instituția dezvăluie identități ale colaboratorilor sau informatorilor, ci în categoria foștilor ofițeri – un detaliu care îl plasează într-o poziție rară în actuala competiție electorală.

Gigi Nețoiu și-a construit notorietatea publică în principal în zona fotbalului românesc. A fost acționar și finanțator la Rocar București, Dinamo București, Universitatea Craiova și FC Voluntari. Prezența sa în cluburile importante ale anilor 1990 și 2000 i-a adus un profil public bine conturat, dar și numeroase controverse.

Cariera sa în sport a fost urmată de implicarea în mai multe afaceri. În ultimii ani, Nețoiu și-a manifestat interesul pentru viața publică, iar candidatura sa la Primăria Capitalei marchează cea mai vizibilă intrare în politica locală.

Parcursul său profesional include și un episod judiciar notoriu: condamnarea în Dosarul Transferurilor. În martie 2014, Gigi Nețoiu a fost condamnat la trei ani și patru luni de închisoare pentru fapte legate de tranzacțiile ilegale din fotbal. El a fost eliberat condiționat în 2015, după executarea unei părți din pedeapsă.

Această condamnare nu îl împiedică legal să candideze, însă devine un element relevant în profilul unui candidat care intră în cursa pentru cel mai important post administrativ din București. Asocierea dintre trecutul în Securitate și antecedentele judiciare reaprinde dezbaterea despre criteriile de integritate în politica locală.