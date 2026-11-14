Republica Moldova. Un om de afaceri din Republica Moldova, care are de executat o pedeapsă de 16 ani de închisoare, a reușit să-și construiască o identitate nouă în România și să intre în cursa pentru achiziționarea unor obiective energetice importante. Deși este căutat internațional din 2012, acesta a făcut promisiuni de investiții de sute de milioane de euro și a dezvoltat proiecte de afaceri în mai multe țări. În februarie 2023, a participat și la un eveniment al Ambasadei Rusiei de la București. Cazul lui Anatolie Tripăduș, în vârstă de 69 de ani, a fost investigat de RISE Moldova.

În Republica Moldova, Tripăduș a fost găsit vinovat de comiterea mai multor infracțiuni economice. Dosarul său a vizat fapte de escrocherie, spălare de bani, delapidare și utilizarea unor acte false.

În 2012, instanța l-a condamnat la 15 ani de închisoare. Trei ani mai târziu, pedeapsa a fost majorată cu un an. Curtea Supremă de Justiție a menținut sentința în 2016. Bărbatul nu a fost însă încarcerat și a rămas în afara țării.

După ce s-a stabilit în România, în 2017, acesta și-a modificat oficial numele în Anatolie Vitușinscaia, folosind numele de familie al soției. Jurnaliștii au stabilit că omul de afaceri are cetățenie moldovenească, română și rusă. Activitățile sale comerciale s-au extins în aceste trei state, dar și în Bulgaria.

Autoritățile moldovenești susțin că dosarul de căutare internațională este încă activ. La 25 mai 2012, pe canalele Interpol a fost transmisă o difuziune roșie, prin care se solicita identificarea și arestarea sa în vederea extrădării.

Procedura folosită nu presupune însă publicarea datelor persoanei în registrul online al Interpol. Acesta este motivul pentru care numele lui Tripăduș nu poate fi găsit în baza de date publică a organizației.

„Până în prezent, nu au fost recepționate din partea statelor membre INTERPOL comunicări privind localizarea sau depistarea persoanei. Astfel, măsura de căutare internațională se menține în continuare”, a transmis Inspectoratul General al Poliției.

În timp ce autoritățile moldovenești îl căutau pentru executarea pedepsei, Tripăduș încerca să obțină controlul asupra unor active din sectorul energetic românesc.

Primele demersuri au vizat CET Arad, în 2020, și Termocentrala Mintia, în 2021. În ambele cazuri, interesul său nu s-a transformat într-o ofertă finală de cumpărare.

Un an mai târziu, în 2023, acesta a participat la procedura de achiziție a CET Galați. Oferta, depusă printr-o firmă din Bulgaria, se ridica la 12 milioane de euro, fără TVA.

Pentru a susține proiectul, omul de afaceri a invocat existența unui consorțiu cu participarea unor companii americane și britanice. Planul prezentat presupunea atragerea a 800 de milioane de euro pentru repornirea instalațiilor existente și construirea unei noi centrale. Tranzacția nu s-a realizat, iar CET Galați a fost preluată de alți investitori.

Jurnaliștii au constatat că resursele financiare necesare pentru investițiile anunțate nu pot fi verificate din informațiile publice disponibile. Unele dintre companiile legate de Tripăduș nu au raportări financiare care să demonstreze că dispun de capitalul promis.

Un alt proiect promovat de afacerist se află în Zona Liberă Giurgiu, în apropierea Dunării. Prin intermediul companiei ISCO DSM Pectin, acesta anunță construirea unei fabrici pentru procesarea boabelor de soia.

Capacitatea industrială planificată este de 180.000 de tone pe an. Tripăduș afirmă că în proiect sunt implicați parteneri din Rusia și Israel.

Investigația nu a identificat însă dovezi care să confirme că firmele prezentate drept parteneri dețin terenul de aproximativ 18 hectare destinat investiției.

Pe lângă proiectele economice, investigația a identificat și o apariție publică a lui Tripăduș la un eveniment diplomatic organizat la București. Pe 9 februarie 2023, acesta a participat la o recepție găzduită de Ambasada Federației Ruse. Fotografiile publicate de reprezentanța diplomatică îl surprind în compania ambasadorului rus de atunci, Valeri Kuzmin, și a atașatului militar Victor Makovski. Makovski a fost ulterior expulzat din România, în 2025.

Deși și-a schimbat identitatea în România cu mai mulți ani în urmă, în evidențele Republicii Moldova omul de afaceri figurează tot cu numele Anatolie Tripăduș. Agenția Servicii Publice a confirmat că nu are înregistrată modificarea identității sale din România.

Avocatul Vadim Vieru, specialist în drept penal, consideră că autoritățile moldovenești trebuie să întreprindă măsuri operative suplimentare pentru găsirea persoanei condamnate. Potrivit acestuia, transmiterea datelor prin Interpol nu înlocuiește obligația poliției de a desfășura investigații și de a urmări traseul unui condamnat care se eschivează de la executarea pedepsei.

„Pentru un condamnat fugar, legea moldovenească cere mai mult decât o notă Interpol. Căutarea persoanelor care se eschivează de la executarea pedepsei e o sarcină expresă a activității speciale de investigații. Poliția ține un dosar de căutare, în care trebuie să documenteze măsurile operative luate. Când află noul nume, poliția trebuie să actualizeze datele din sistemul Interpol și să ceară direct statelor unde are afaceri localizarea și arestarea lui provizorie”, a explicat avocatul.

Jurnaliștii au încercat să obțină o reacție de la Anatolie Tripăduș despre schimbarea numelui, proiectele economice și participarea la recepția Ambasadei Rusiei. Acesta nu a dorit să ofere explicații. Nici Poliția Română nu a răspuns solicitărilor de informații până la publicarea investigației.

Avocatul Vadim Vieru precizează că pedeapsa de 16 ani de închisoare nu se prescrie în perioada în care condamnatul se ascunde pentru a evita executarea ei. Prin urmare, trecerea anilor și stabilirea în alt stat nu înlătură obligația lui Tripăduș de a executa hotărârea judecătorească.