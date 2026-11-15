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Avionul de luptă al viitorului, proiect comun între Italia, Marea Britanie și Japonia. Germania, în centrul negocierilor

Avionul de luptă al viitorului, proiect comun între Italia, Marea Britanie și Japonia. Germania, în centrul negocierilorAvion de luptă. Sursa foto: Wikipedia
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Din cuprinsul articolului

Guvernul Italiei a anunțat că sprijină participarea Germaniei la programul internațional Global Combat Air Programme (GCAP), destinat dezvoltării unui avion de luptă de nouă generație. Declarația vine după apariția unor informații potrivit cărora Roma s-ar fi opus implicării Berlinului în proiect, arată Reuters.

Autoritățile italiene au respins aceste relatări, calificându-le drept „complet înşelătoare”. Potrivit unui comunicat oficial, informațiile publicate de Financial Times nu reflectă poziția susținută de Italia în privința extinderii programului.

Proiectul avionului de luptă de nouă generație până în 2035. Italia susține implicarea Germaniei

Roma a transmis că a fost întotdeauna deschisă participării Germaniei și că a propus inițial acordarea statutului de observator. Măsura ar fi permis schimbul de informații între parteneri și ar fi facilitat integrarea ulterioară a Berlinului ca membru cu drepturi depline.

Guvernul italian a explicat că această etapă intermediară avea scopul de a accelera implicarea Germaniei, fără să afecteze calendarul de dezvoltare și progresele deja înregistrate de proiect.

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De asemenea, statutul de observator nu ar fi reprezentat o limitare a rolului pe care Berlinul l-ar putea avea în viitor.

Culisele discuțiilor

Poziția Italiei a fost reafirmată la cea mai recentă videoconferință la care au participat cele trei state implicate în program: Italia, Marea Britanie și Japonia.

Reprezentanții de la Roma au descris implicarea Germaniei drept „o oportunitate pozitivă” pentru dezvoltarea proiectului de aviație militară.

Ce presupune programul Global Combat Air Programme

Global Combat Air Programme (GCAP) este un proiect internațional la care participă Italia, Marea Britanie și Japonia. Obiectivul acestuia este dezvoltarea unui avion de luptă de nouă generație, care ar urma să fie gata până în 2035.

Proiectul reunește trei mari companii din industria de apărare: grupul italian Leonardo, compania britanică BAE Systems și producătorul japonez Mitsubishi Heavy Industries.

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