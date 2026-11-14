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Cum faci maioneză de post din lapte de soia. Secretul unei salate de ciuperci cremoase

Cum faci maioneză de post din lapte de soia. Secretul unei salate de ciuperci cremoaseCiuperci. Sursa foto: AI
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Din cuprinsul articolului

Ciupercile cu maioneză de post sunt o alegere excelentă pentru zilele în care vrei să pregătești ceva gustos, simplu și sățios. Rețeta seamănă cu salata de vinete, are o textură cremoasă și se prepară din ingrediente accesibile, fără produse de origine animală.

Aceasta nu conține ouă, ci se prepară din lapte de soia, muștar, ulei și zeamă de lămâie. Rezultatul este o salată fină, aromată, potrivită atât pentru micul dejun, cât și pentru aperitivele servite în timpul Postului Crăciunului.

Ce ingrediente folosești pentru ciuperci cu maioneză de post

Pentru această rețetă ai nevoie de:

  • 500 g de ciuperci champignon
  • 200 ml de ulei
  • 100 ml de lapte de soia neîndulcit
  • O linguriță de muștar
  • O lingură de zeamă de lămâie
  • 2-3 căței de usturoi
  • Sare, după gust
  • Piper, după gust
  • Pătrunjel proaspăt, opțional

Cum pregătești ciupercile pentru salată

Primul pas este pregătirea ciupercilor. Spală-le bine, îndepărtează eventualele impurități și pune-le la fiert într-o oală cu apă și puțină sare.

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Lasă-le pe foc aproximativ 10-15 minute, până când se înmoaie. După fierbere, scurge-le foarte bine de apă și lasă-le să se răcească.

Pentru a obține textura asemănătoare salatei de vinete, ciupercile trebuie tocate foarte mărunt cu un cuțit sau mărunțite cu ajutorul unui mixer. Dacă preferi o compoziție mai fină, le poți pasa cu blenderul, însă fără să le transformi într-o pastă lichidă.

maioneza

Maioneza. Sursa foto: Freepik

Un detaliu important este eliminarea excesului de apă. Ciupercile trebuie să fie bine scurse înainte de amestecarea cu maioneza, altfel salata poate deveni prea moale.

Cum faci maioneza de post din lapte de soia

Maioneza este foarte ușor de pregătit și nu ai nevoie de ouă pentru a obține o consistență cremoasă.

Pune într-un recipient înalt 100 ml de lapte de soia neîndulcit, o linguriță de muștar și o lingură de zeamă de lămâie. Adaugă uleiul și folosește un blender vertical pentru omogenizarea ingredientelor.

Începe să mixezi cu blenderul așezat la baza recipientului, apoi ridică-l treptat, până când compoziția începe să se îngroașe și capătă aspectul unei maioneze clasice.

Dacă sosul nu este suficient de gros, mai poți adăuga puțin ulei și continua mixarea. La final, gustă și ajustează cantitatea de muștar sau zeamă de lămâie, în funcție de preferințe.

Este important să folosești lapte de soia neîndulcit, fără arome, pentru ca maioneza să nu aibă un gust dulce.

Cum amesteci ciupercile cu maioneza

După ce ai pregătit ciupercile și maioneza, poți trece la ultimul pas.

Pune ciupercile mărunțite într-un bol încăpător și adaugă usturoiul pisat. Încorporează treptat maioneza de post și amestecă până când obții o compoziție omogenă, cremoasă și ușor de întins pe pâine.

Adaugă sare și piper după gust. Dacă îți place aroma verdețurilor, poți pune și puțin pătrunjel proaspăt tocat.

Salata se lasă la frigider aproximativ 30 de minute înainte de servire, pentru ca aromele să se combine.

Cum servești salata de ciuperci cu maioneză de post

Preparatul poate fi servit pe felii de pâine prăjită, alături de roșii, castraveți sau ardei gras. Este potrivit și pentru mesele de sărbătoare, mai ales atunci când vrei să pregătești un platou cu aperitive de post.

Pentru un aspect plăcut, poți pune salata într-un bol și o poți decora cu pătrunjel proaspăt sau câteva felii subțiri de ciuperci.

Salata se păstrează la frigider, într-un recipient închis, și este recomandat să fie consumată în 1-2 zile.

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