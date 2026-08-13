În anul 1699, la Mănăstirea Nicula, icoana Maicii Domnului a lăcrimat timp de 26 de zile. Lacrimile au curs fără întrerupere, în văzul a numeroși martori: credincioși simpli, preoți, nobili și soldați.

Vestea s-a răspândit rapid, iar oamenii au început să vină de departe, așezându-se în genunchi înaintea chipului îndurerat al Fecioarei. Minunea a rămas întipărită în memoria colectivă și a marcat definitiv locul.

De atunci, de peste 300 de ani, pelerinii se îndreaptă spre Nicula cu aceeași nădejde. Vin să-și așeze rugăciunile înaintea Maicii Domnului, să ceară alinare, sănătate, iertare sau putere.

Icoana nu mai lăcrimează ca odinioară, dar semnul din 1699 continuă să trăiască în inimile celor care calcă pragul mănăstirii. Istoria de aici nu este scrisă doar în cronici vechi, ci și în sufletele generațiilor care s-au perindat, lăsând în urmă lacrimi, lumânări și rugăciuni tăcute.

În această săptămână, pașii se îndreaptă din nou spre Mănăstirea Nicula. Între 13 și 15 august 2026, comunitatea se adună la praznicul Adormirii Maicii Domnului.

Este un moment de reîntâlnire, de liniște și de recunoștință. Credincioșii vin nu doar să comemoreze un eveniment din trecut, ci să simtă că minunea rămâne vie, că nădejdea transmisă din generație în generație încă mai are putere.

Sub bolțile mănăstirii, în aerul încărcat de tămâie și cântări, se regăsesc cei care poartă în ei amintirea lacrimilor din 1699. Unii vin pentru prima oară, alții revin an de an. Toți, însă, se așază în același loc, înaintea aceleiași icoane, cu aceleași rugăciuni.

La Nicula, timpul pare să se oprească pentru câteva zile. Rămâne doar credința, legătura cu Maica Domnului și certitudinea că semnele de odinioară continuă să hrănească speranța celor de azi.

Acatistul Acoperământului Maicii Domnului. Sfânta Liturghie - 13 august 2026. Sfânta Liturghie este slujba principală a Bisericii Ortodoxe. Dumnezeiasca Liturghie este o slujbă euharistică.