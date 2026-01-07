Diana Buzoianu a dezmințit un fake news privind postul de șef la Apele Române: Fie prostie, fie manipulare de doi 

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a dezmințit, marți seară, un fake news potrivit căruia ar bloca accesul la selecția pentru funcția de director al Apelor Române pentru candidații care nu dețin carte de identitate electronică. „Un fake news de 2 lei (...) Fie prostie, fie manipulare de doi lei”, a scris aceasta, într-o postare pe Facebook.

„Hai să mai demontăm un fake news de azi (...) Cam cât de disperate sunt grupurile de interes atacate de acţiunile ministerului încât să scrie zeci de articole azi că Ministerul Mediului ar bloca accesul la selecţia pentru directorul Apele Române pentru toţi candidaţii care nu are avea carte de identitate electronică? Un fake news de 2 lei (...) Fie prostie, fie manipulare de doi”, a afirmat aceasta.

Ministrul Mediului a declarat că orice candidat interesat de funcție trebuie să depună la dosarul de înscriere o copie a actului de identitate, indiferent de tipul acestuia.

„Mă bucură să văd aşa disperare pe grupurile de interese. Mă întristează, totuşi, să ştiu ca aceste site-uri de otrăvit minţi şi împins ură la comandă ajung la mii de oameni zilnic. Eu voi continua munca. Şi voi spune toate informaţiile corect. Propaganda ieftină şi fake news-urile nu vor acea câştig de cauză”, a mai scris aceasta.

Ministerul Mediului a lansat selecția pentru funcția de director general al Administrației Naționale „Apele Române”, post devenit vacant după demisia lui Florin Ghiță, în urma scandalului legat de furnizarea apei potabile în județul Prahova.

Termenul limită pentru depunerea candidaturilor este 12 ianuarie, iar interviurile sunt programate între 14 și 16 ianuarie și vor fi înregistrate și publicate.