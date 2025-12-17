International

Cum o știre falsă a pus în alertă Palatul Elysee. Macron dezvăluie tot

Cum o știre falsă a pus în alertă Palatul Elysee. Macron dezvăluie totEmmanuel Macron / sursa foto: captură video
În timpul unei vizite la Marsilia, președintele Franței, Emmanuel Macron, a abordat unul dintre subiectele sale preferate: rețelele sociale și provocările generate de dezinformare.

În discuția cu cititorii presei regionale, șeful statului a relatat o situație recentă care l-a iritat: o știre falsă care a circulat pe scară largă pe Facebook.

O știre falsă cu impact major

Pentru a ilustra problema, Emmanuel Macron a făcut referire la o video generată de inteligența artificială care anunța, fals, o lovitură de stat militară în Franța.

Potrivit președintelui, videoclipul a depășit 20 de milioane de vizualizări și prezenta informații neverificate despre un presupus complot condus de un colonel necunoscut și o posibilă cădere a lui Emmanuel Macron.

În videoclip apar imagini care încearcă să dea impresia de realism: o jurnalistă transmisă live, Turnul Eiffel pe fundal, militari înarmați, un elicopter deasupra Senei și sirene în mișcare, toate în contextul unui scenariu de criză.

Reacția utilizatorilor și a autorităților

Mai mulți utilizatori ai rețelei sociale au fost induși în eroare de material, printre care și un șef de stat african, care a trimis videoclipul președintelui Macron în weekendul precedent.

La prima vizionare, Emmanuel Macron s-a amuzat, dar ulterior și-a exprimat îngrijorarea, mai ales într-o perioadă tensionată pentru sectorul agricol.

 

„Am spus echipei mele 'chiar nu se poate așa ceva, în plus într-o astfel de perioadă'. Am cerut imediat platformei să îl retragă. Răspunsul Facebook: 'Nu încalcă regulile noastre de utilizare'. Am tendința să cred că am mai multe mijloace de presiune decât oricine altcineva. În orice caz, poate fi mai simplu să le spun că este grav dacă eu sun. Ei bine, nu funcționează”, a explicat Emmanuel Macron.

Critici la adresa Meta și riscuri pentru democrație

Președintele francez și-a exprimat astfel frustrarea față de gigantul american Meta, compania-mamă a Facebook.

„Acești oameni se bat joc de noi. Se bat joc de suveranitatea democrațiilor și, prin urmare, ne pun în pericol", a declarat Macron. Potrivit președintelui, fenomenul nu este unul izolat: pe 11 decembrie, o altă videoclip similară a fost vizionată de peste 3 milioane de ori.

Mai mulți experți avansează ideea că Rusia ar fi implicată în generarea acestor fake news, însă autoritățile continuă investigațiile pentru a stabili sursa exactă a dezinformării.

