Momentul ciudat trăit de Nicușor Dan, alături de Macron și Casa Regală a Danemarcei

Președintele Nicușor Dan explică de ce nu s-a mutat la Cotroceni, cum își duce copilul zilnic la școală și ce spune despre gafele de protocol și comunicarea publică.

La mai multe luni de la preluarea mandatului, președintele României, Nicușor Dan, afirmă că nu s-a mutat la Palatul Cotroceni și că locuiește în continuare în aceeași vilă în care stătea înainte de alegeri. Șeful statului spune că schimbarea a fost una strict profesională, nu personală, iar viața de familie a rămas neschimbată.

Invitat într-o emisiune difuzată sâmbătă seară la Kanal D, Nicușor Dan a explicat că doar activitatea sa zilnică s-a mutat la Cotroceni, nu și domiciliul. Potrivit acestuia, singura modificare vizibilă din jurul locuinței sale a fost instalarea unor gherete de pază, necesare odată cu venirea sezonului rece.

„Cu munca da, m-am mutat. Cu casa am rămas tot acolo. A venit iarna și s-au pus două gherete de pază, în care oamenii care stau de pază să poată să stea”, a declarat președintele.

Nicușor Dan a insistat asupra faptului că a ales să își păstreze viața personală cât mai aproape de normalitatea de dinainte de alegeri. Președintele a spus că își duce în continuare fiica la școală și că își asumă zilnic acest rol de părinte, alături de partenera sa.

„De dus la școală o duc în continuare pe Aheea, în fiecare zi. Fiecare părinte cu câte un copil. Mirabela îl duce pe Antim la grădiniță, eu o duc pe Aheea și o iau de la școală”, a explicat Nicușor Dan.

El a adăugat că familia sa s-a adaptat bine în cartierul în care locuiește și că mutarea la Cotroceni nu este, cel puțin deocamdată, o prioritate.

„Îmi place cartierul în care stăm. Copiii și-au făcut niște prietenii acolo”, a spus șeful statului.

Întrebat dacă ia în calcul mutarea la Cotroceni în viitor, președintele a evitat un răspuns categoric, precizând doar că situația rămâne deschisă. „Vom vedea, pentru moment suntem acolo”, a afirmat el.

Președintele a recunoscut că începutul de mandat vine cu un optimism natural, dar și cu numeroase lucruri nerezolvate. Printre acestea se află și organizarea logistică și de securitate a vieții personale, care trebuie adaptată noii funcții.

Montarea gheretelor de pază în apropierea locuinței este una dintre măsurile luate pentru a asigura protecția necesară, fără a rupe însă complet legătura cu viața obișnuită.

Declarațiile sale sugerează o dorință clară de a evita izolarea într-un spațiu exclusiv instituțional și de a rămâne conectat la viața cotidiană.

În aceeași emisiune, Nicușor Dan a vorbit deschis despre dificultățile pe care le întâmpină în comunicarea publică și despre percepția legată de unele gafe de protocol. Președintele a admis că are multe aspecte de îmbunătățit în acest domeniu, dar a subliniat că onestitatea este mai importantă decât forma perfectă.

„Sunt multe de îmbunătățit pe comunicare, dar e important să fii onest cu oamenii. Oamenii trebuie să simtă că vorbești cu ei, că nu ocolești răspunsul la întrebări”, a spus Nicușor Dan.

El a explicat că preferă să vorbească liber, fără a citi de pe texte pregătite, chiar dacă acest lucru presupune riscul unor momente de ezitare.

„Când citești pierzi contactul cu oamenii. Când vorbești liber depinde cât te pregătești, dar de regulă nu prea ai timp să te pregătești”, a afirmat președintele.

Referindu-se la situațiile care au fost catalogate drept gafe de protocol, Nicușor Dan a oferit explicații punctuale, insistând asupra contextului în care acestea s-au produs. Un exemplu a fost momentul fotografiei oficiale cu regele și regina Danemarcei, unde a existat o confuzie legată de ordinea în care trebuia realizată poza.

Președintele a explicat că, în mod normal, liderii sosesc separat și fac fotografii individuale, însă de această dată a ajuns împreună cu președintele francez Emmanuel Macron, ceea ce a generat o situație diferită.

„Am întrebat dacă facem fotografia împreună sau separat. Am făcut un pas înapoi, apoi regina a spus că facem fotografia împreună și am revenit”, a povestit Nicușor Dan.

Un alt episod a avut loc în timpul unei vizite alături de Ursula von der Leyen, când s-a urcat primul pe un vapor, iar protocolul i-a atras atenția ulterior că, în calitate de șef de stat, acest lucru era corect, dar nu fusese clarificat în prealabil.

Președintele a mai menționat și un episod petrecut la Timișoara, unde indicațiile primite de la echipa de protocol au fost diferite de cele venite din partea organizatorilor locali, generând confuzie.

În acest context, Nicușor Dan a pledat pentru o evaluare mai atentă a conținutului vizitelor și mesajelor transmise, nu a detaliilor formale.

„Cred că trebuie să ne uităm mai mult la conținut, decât la aceste mici chestiuni”, a conchis șeful statului.