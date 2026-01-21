Vacanță prelungită pentru elevi până pe 1 martie. Copiii vor avea zile libere în funcție de județul în care studiază

Ministerul Educației a anunțat miercuri calendarul oficial al vacanței din luna februarie 2026, una dintre puținele perioade de pauză școlară care nu este stabilită unitar la nivel național.

Conform deciziei transmise public, elevii din România vor intra în vacanță la date diferite, în funcție de județ, intervalele fiind stabilite de inspectoratele școlare județene.

Această structură descentralizată a vacanței din februarie este aplicată de mai mulți ani în sistemul de educație și are ca scop principal adaptarea calendarului școlar la realitățile locale. Ministerul Educației a impus o singură condiție generală, valabilă pentru toate județele. Vacanța trebuie să fie programată în intervalul 9 februarie – 1 martie 2026, fără posibilitatea depășirii acestui cadru.

Anunțul vine într-un context în care părinții, elevii și cadrele didactice solicită, în fiecare an, claritate din timp privind structura anului școlar, pentru a putea planifica concedii, activități extracurriculare sau perioade de recuperare educațională.

Potrivit calendarului comunicat, primii elevi care vor intra în vacanță sunt cei din județele Timiș, Cluj și Bistrița-Năsăud. Pentru ace tia, cursurile vor fi suspendate în perioada 9–15 februarie 2026. Această decizie a fost luată de inspectoratele școlare din cele trei județe, în conformitate cu prerogativele oferite de Ministerul Educației.

În aceste zone, vacanța din februarie coincide cu finalul primului semestru al anului calendaristic și este văzută ca o pauză necesară într-o perioadă de iarnă caracterizată, de regulă, de condiții meteo dificile și de un nivel ridicat de oboseală acumulată de elevi.

Pentru familiile din vestul și nord-vestul țării, această programare permite, în unele cazuri, sincronizarea vacanței școlare cu concedii planificate în perioada de iarnă, mai ales în zonele montane sau în stațiunile de schi.

Cea mai mare parte a elevilor din România va intra în vacanță în intervalul 16–22 februarie 2026. În această categorie sunt incluse județele Sălaj, Bihor, Arad, Hunedoara, Caraș-Severin, Gorj, Mehedinți, Vâlcea, Dolj, Argeș, Dâmbovița, Teleorman, Brașov, Prahova, Ilfov, Buzău, Ialomița, Călărași, Tulcea și Iași, precum și elevii din București.

Pentru Capitală și județul Ilfov, această perioadă este considerată una echilibrată, situată între vârfurile de iarnă și începutul primăverii. Autoritățile locale și inspectoratele școlare au optat pentru această săptămână pentru a evita suprapunerea cu alte evenimente educaționale sau evaluări programate ulterior.

În cazul județelor din sud și sud-est, vacanța din a doua parte a lunii februarie este preferată și din motive logistice, având în vedere frecvența episoadelor de vreme severă în prima parte a lunii.

Elevii din restul județelor vor intra în vacanță în intervalul 23 februarie – 1 martie 2026. Această ultimă serie marchează finalul ferestrei stabilite de Ministerul Educației pentru vacanța de iarnă târzie.

Pentru aceste județe, pauza școlară se apropie de începutul lunii martie, perioadă asociată, de regulă, cu o ușoară ameliorare a condițiilor meteorologice. Inspectoratele școlare au argumentat această alegere prin dorința de a reduce impactul eventualelor întreruperi de cursuri cauzate de fenomene meteo extreme.

Structura diferită a vacanței din februarie este prevăzută explicit în metodologia aprobată de Ministerul Educației. Inspectoratele școlare județene au libertatea de a alege perioada exactă, în funcție de specificul local, de consultările cu unitățile de învățământ și de nevoile comunității educaționale.

Această flexibilitate este justificată de autorități prin diversitatea condițiilor geografice, climatice și logistice din România. În timp ce unele județe se confruntă frecvent cu ninsori abundente în prima parte a lunii februarie, altele înregistrează probleme similare mai târziu, spre finalul iernii.

În același timp, vacanța diferențiată permite o distribuție mai echilibrată a fluxurilor turistice interne, în special în zonele montane, unde aglomerația din perioadele de vârf poate crea dificultăți suplimentare.