Schimbări în fruntea BCE. Boris Vujcic, guvernatorul băncii centrale croate, nominalizat pentru funcția de vicepreședinte

Croatul Boris Vujcic a fost nominalizat oficial, luni, pentru funcția de vicepreședinte al Băncii Centrale Europene (BCE) , după ce a obținut sprijinul miniștrilor de finanțe din cele 21 de state ale zonei euro. Dacă procedura va fi finalizată conform așteptărilor, Vujcic îi va lua locul spaniolului Luis de Guindos începând cu 1 iunie, potrivit Reuters.

Numirea deschide calea unei premiere la nivel european. Boris Vujcic ar putea deveni primul reprezentant al Europei de Est postcomuniste care ajunge în conducerea executivă a BCE, instituție-cheie a politicii monetare din zona euro.

El ar urma să devină al doilea om în ierarhia Băncii Centrale Europene, imediat după președinta Christine Lagarde, într-un context relativ calm pentru politica monetară. Inflația s-a stabilizat în jurul țintei, iar deciziile majore privind dobânzile nu sunt așteptate pe termen scurt.

Decizia oferă uneia dintre cele mai mici economii din Uniunea Europeană șansa de a accede la o funcție de rang înalt într-o instituție dominată de marile state membre.

Observatorii BCE subliniază însă că vicepreședinția nu este considerată cea mai disputată poziție, în condițiile în care în 2027 vor deveni vacante funcții-cheie, precum cea de președinte al BCE, economist-șef și responsabil pentru operațiunile de piață, pentru care Germania, Franța și Spania sunt așteptate să concureze.

În vârstă de 61 de ani, Boris Vujcic se află la al treilea mandat de guvernator al băncii centrale a Croației și este economist de formație, specializat în politici monetare.

El a coordonat procesul de aderare a Croației la zona euro în 2023, când statul a devenit al 20-lea membru al uniunii monetare.

Fost profesor universitar, Vujcic este perceput drept un „șoim moderat”, avertizând constant asupra riscurilor persistente ale inflației și susținând o relaxare prudentă și graduală a politicii monetare. Cu o experiență de peste 25 de ani ca guvernator sau viceguvernator, el a avut un rol important și în negocierile care au precedat aderarea Croației la Uniunea Europeană, în 2013.

Nominalizarea trebuie validată formal de șefii de stat și de guvern ai UE, un pas considerat, în mod obișnuit, o formalitate. Parlamentul European ar putea formula obiecții, în special legate de dezechilibrul de gen din Consiliul guvernatorilor BCE, unde bărbații ocupă 25 dintre cele 27 de poziții, însă legislativul nu are competența de a bloca numirea.

Vicepreședintele BCE are responsabilități în domeniul analizei stabilității financiare și îl înlocuiește pe președinte ori de câte ori este necesar. Printre ceilalți candidați vehiculați pentru această funcție s-au numărat oficiali de rang înalt din Letonia, Finlanda, Portugalia, Estonia și Lituania.