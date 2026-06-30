Franța suspendă, începând cu 1 iulie, introducerea unei taxe de 2 euro pentru coletele de comerț electronic cu valoare redusă care sosesc din afara Uniunii Europene, potrivit agenției Reuters.

Decizia a fost anunțată marți de ministrul francez pentru întreprinderi mici, Serge Papin, și este legată de pregătirea unei măsuri comune la nivelul Uniunii Europene.

Autoritățile de la Paris vor monitoriza în această perioadă fluxul de produse care intră în Franța, înainte ca noul sistem european de taxare să intre în vigoare în toamnă. Măsura vizează în special pachetele expediate de platforme de comerț electronic din afara UE.

Potrivit ministrului Serge Papin, taxa franceză va fi introdusă din nou în noiembrie, însă valoarea acesteia va ajunge la 5 euro pentru fiecare colet eligibil.

Creșterea este explicată prin faptul că Uniunea Europeană intenționează să aplice o taxă suplimentară de administrare de 2 euro pentru pachetele cu valoare redusă provenite din afara blocului comunitar.

„În noiembrie, toată Europa va aplica așa-numita taxă de administrare de 2 euro, astfel că taxa va fi de 5 euro începând din noiembrie. Suspendăm taxa noastră pentru a monitoriza mai bine situația și produsele care intră în Franța”, a declarat Serge Papin.

Anunțul Guvernului francez coincide cu un nou pas legislativ privind comerțul online. Senatul Franței a adoptat luni o versiune revizuită a proiectului de lege destinat limitării activității unor mari comercianți de modă rapidă și comerț electronic, precum Shein, Temu și AliExpress.

Textul legislativ a fost modificat după mai bine de doi ani de dezbateri între cele două camere ale Parlamentului, parlamentarii încercând să îl alinieze legislației Uniunii Europene.

Autoritățile franceze și instituțiile europene analizează de mai mult timp impactul numărului tot mai mare de colete cu valoare redusă expediate direct către consumatori din afara Uniunii Europene. Pe lângă aspectele fiscale, dezbaterea vizează și concurența dintre comercianții europeni și marile platforme internaționale de comerț electronic.

Aplicarea viitoarei taxe europene urmărește acoperirea costurilor administrative generate de procesarea acestor expedieri și întărirea controalelor asupra mărfurilor importate.