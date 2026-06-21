Vicepreședintele Statelor Unite, JD Vance, a sosit duminică în Elveția pentru o nouă rundă de negocieri cu oficiali iranieni, într-un moment în care Washingtonul și Teheranul încearcă să avanseze discuțiile privind programul nuclear iranian și implementarea unui acord-cadru de pace, potrivit agenției Reuters.

Potrivit unui purtător de cuvânt al vicepreședintelui american, Vance și soția sa au aterizat la baza aeriană Emmen, în apropiere de Lucerna, la ora locală 05:59.

Oficialul american a declarat anterior că se așteaptă ca discuțiile cu reprezentanții Iranului să dureze „câteva zile”.

Vizita are loc pe fondul unor tensiuni persistente în Orientul Mijlociu și al încercărilor de consolidare a unui acord interimar convenit recent între Statele Unite și Iran.

Potrivit informațiilor, negocierile din Elveția urmăresc atât limitarea programului nuclear iranian, cât și stabilirea unor mecanisme care să susțină procesul de detensionare din regiune.

Discuțiile sunt găzduite într-un cadru confidențial, Elveția având un rol tradițional de mediator în dosare diplomatice sensibile.

La negocieri participă și alți oficiali americani, inclusiv emisarul special Steve Witkoff. Din partea Iranului sunt așteptați reprezentanți de rang înalt ai guvernului și ai aparatului diplomatic.

Autoritățile elvețiene au confirmat că țara continuă să ofere un spațiu neutru pentru dialogul dintre Washington și Teheran, fără a divulga detalii privind agenda sau participanții la întâlniri.

Discuțiile erau programate inițial să înceapă mai devreme, însă au fost amânate din cauza evoluțiilor de securitate din regiune și a tensiunilor legate de situația din Liban și de traficul prin Strâmtoarea Hormuz.

Înaintea plecării sale spre Elveția, JD Vance și-a exprimat speranța că negocierile vor produce progrese atât în privința dosarului nuclear iranian, cât și în alte aspecte legate de stabilitatea regională.

Rezultatul negocierilor ar putea influența atât relațiile dintre cele două state, cât și situația de securitate din Orientul Mijlociu, într-o perioadă marcată de incertitudini geopolitice.